Pogledajte snimak hapšenja repera Raste: Pao dok je bio sa sinom Sinana Sakića

Prema saznanjima Kurira, policija je navodno pratila Đurića duže vrijeme, a uhapšen je tokom susreta sa Alenom Sakićem u parku u centru Beograda. Stefan Đurić Rasta uhapšen je sa drogom prošlog petka tokom susreta sa prijateljem i saradnikom Alenom Sakićem, sinom pokojnog Sinana Sakića, ekskluzivno saznaje Kurir.

Prema informacijama do kojih smo došli, policija je duže vrijeme pratila poznatog repera. Od momenta kad je na društvenim mrežama počeo da pokazuje kako konzumira marihuanu, propagirajući to kao zdrav stil života, nadležni organi su počeli da prikupljaju dokaze protiv njega. Tako je bilo sve do prethodnog petka, kada je Rasta dobio poziv od prijatelja, za kojeg se sumnja sa je Alen, da se nađu u centru Beograda, u blizini zgrade u kojoj živi.

- Hej, druže, ponesi mi salaticu (ulični sleng za marihuanu i skank, prim. aut.) - rekao je Rasti prijatelj za kojeg se sumnja da je Sakić.

To je bilo dovoljno da policija, koja je slušala ovaj razgovor, krene u akciju. Brzo su pronašli Đurića u užem centru Beograda, sa njim su bili Sakić i još jedna osoba. Policajci su pretresli Rastu i kod njega pronašli nekoliko paketića marihuane, nakon čega je uhapšen.

Snimak hapšenja pogledajte na ovom linku.