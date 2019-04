Pogledajte kako je vatra progutala pijacu: "S krvlju i znojem smo se borili kako bi opstali, izgubili smo sve"

Skoro 500 štandova uz prateće objekte uništeno je u velikom požaru koji je noćas zahvatio pijacu Arizona kod Gradačca. Tačan iznos štete će pokazati istraga, ali prema nezvaničnim procjenama riječ je o desetinama miliona konvertibilnih maraka. Hiljadu radnika ostalo je bez posla.

Za svega nekoliko minuta pijačni trgovci na Arizoni kod Gradačca noćas su ostali bz ičega. U istoj situaciji su se našli i prije tri godine kada je vatra progutala ovu pijacu. Tačan uzrok izbijanja vatre pokazaće istraga, ali pijačni trgovci i ovaj put izražavaju sumnju o namjernom podmetanju požara.

Predsjednik Nove pijace d.o.o. u čijoj nadležnosti je Arizona Ensar Mešanović rekao je da je dojava o požaru stigla u 3:10 sati.

"Dali smo sve od sebe da zaustavimo vatru, skupa s vatrogasicma i svim ljudima koji ovdje rade. Nažalost, u tome nismo uspjeli. Ovo se dešava drugi put, a šteta je na desetine miliona KM. Nadležni rade svoj posao i sada čekamo prvi izvještaj", rekao je Mešanović.

Svakodnevno radi 1.000 osoba

Kako je istakao, na Arizoni svaki dan radi okvirno hiljadu osoba, a procjenjuje se da je izgorjelo skoro 500 štandova na kojima su trgovci uglavnom prodavali tekstil, obuću i slične proizvode.

"Trgovci su se teško oporavili od prošlog požara. Onoliko koliko smo mogli pokušali smo ih osloboditi obaveza koje su imali prema nama, a nadležni organi su nedovoljno učestvovali kako bi trgovci izašli na nulu", naveo je Mešanović.

Egzistenciju na ovoj pijaci ostvarivao je i Nihad Karić iz Tuzle koji se sada nalazi u velikom problemu.

"Požar koji ste danas zatekli predstavlja isti scenarij iz januara 2016. godine. U to vrijeme sam bio vlasnik jednog objekta, a sad sam imao tri. Šteta je nastala u cijelosti, ne samo za mene, već i za sve ostale ljude koji su radili u krugu ove pijace. S krvlju i znojem smo se borili kako bi opstali, ali smo ovdje sada ugroženi", rekao je Karić.

Trgovci krive inspekcije i vlasnika pijace

Prema njegovim tvrdnjama, vlasnik i direktor pijace nisu obezbijedili minimalne tehničke uslove kako bi objekti funkcionisali.

"Nama su inspekcije dozvoljavale rad, iako smo sugerirali na neispunjavanje minimalnih tehničkih uslova za to. U proteklih devet do deset mjeseci smo išli kod direktora i tražili da nam stvori uslove za obezbjeđenje objekata, kako ne bi došlo do požara, ali on i vlasnik ništa nisu poduzeli", tvrdi Karić.

Robu je uglavnom nabavljao iz Turske, Italije i Mađarske, a posljedice prošlog požara je sanirao uzimanjem kredita u mikorkreditnim organizacijama.

"Sada će 90 odsto nas dobijati telefonske pozive od dobavljača s porukom: "Kada ćeš mi donijeti pare", dodao je Karić.

Pijačni trgovci uglavnom nisu raspoloženi za razgovor s novinarskim ekipama, a u neformalnim razgovorima izrazili su sumnju o namjernom podmetanju požara.

Tačan uzrok izbijanja vatre pokazat će istraga. Na mjestu događaja i dalje se nalazi veliki broj policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, vatrogasne ekipe i istražioci koji će obaviti uviđaj.

S obzirom na to da vatra još uvijek nije u potpunosti ugašena, nije poznato kada će početi uviđaj.