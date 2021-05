Poginuo desetogodišnji dječak: Mališan iz radoznalosti aktivirao eksplozivnu napravu?

Desetogodišnji dječak poginuo je danas u Derventi, prilikom eksplozija nepoznate naprave u porodičnoj kući.

Načelnik opštine Derventa Milorad Simić je došao na lice mjesta, gdje policija i dalje vrši uviđaj. On je porodici stradalog dječaka izjavio saučešće.

- Velika je to tragedija. Posjetio sam neutješne roditelje, koji su van sebe. Nevjerovatna je to tuga. Sve ukazuje na to da je dječak iz radoznalosti aktivirao neku eksplozivnu napravu - rekao je Simić, prenosi Avaz.

Još nisu poznate okolnosti pod kojima je dječak stradao, a mediji prenose da je stric mališana deminer i sumnja se da je dječak uzeo neku od naprava i slučajno je aktivirao.

Eksplozija je raznela dio krova kuće.