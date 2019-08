Poginula dvojica deminera, jedan ranjen

Radni zadatak u okolini Kupresa jutros se pretvorio u tragediju. Dva deminera, Savo Kalajdžić i Slaviša Pljuco su poginuli, a Radenko Cerovina je ranjen i on je u mostarskoj bolnici. Stradali su demineri Udruženja “Pro Vita” iz Mostara, a prema posljednjim informacijama nesreća se dogodila prilikom prenošenja mina.

Tragedija se desila jutros oko osam časova na nepristupačnom terenu u mjestu Donji Malovan. To je zabačeno područje opštine Kupres do koje se čak i policija teško probila, nakon dojave o pogibiji. Demineri su nastradali prilikom pokušaja uklanjanja protivpješadijske mine.

"Do eksplozije je došlo na protivpješadijsku minu PMR-3 i koja je već bila pronađena u radnoj stazi. Koliko imamo informacije, prve sa terena, bila je spremna za uništavanje. Šta se desilo na terenu istražni tim Centra za uklanjanje mina će utvrditi i te informacije ćemo imati sutra na raspolaganju," rekao je Saša Obradović, direktor "BH MAK-a".

PMR-3 je rasprskavajuća, metalna, mina teška oko tri kilograma. Stručnjaci kažu da se prilično lako pronalazi.

"Trebalo bi da se vrlo jednostavno i lako može pronaći, s obzirom da je sto odsto od metala i vrlo lako se detektuje. Ja, naravno, ne ulazim u to kako je to i pod kojim okolnostima je do nesreće došlo, ali može se raditi i o nekoj zamci, ili dodatnim nekim specijalnim upaljačima. Uglavnom, čudne su okolnosti ove cijele nesreće," kaže Ranko Marić, vođa deminerskog tima RUCZ.

Stradali demineri imali su 42 i 53 godine, a povrijeđeni 34. Svi su sa Pala. U toj opštini sutra je dan žalosti.