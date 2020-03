Podignuta optužnica protiv Malčanskog berberina, prijeti mu duga robija

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je u ponedjeljak optužnicu protiv Ninoslava Jovanovića (46), poznatijeg kao "malčanski berberin".

Ovo je za "Novosti" potvrdila Ana Gajić, portporalka niškog Višeg suda kojem je optužnica dostavljena na provjeru. Zasad, međutim, nema detalja šta se tačno Jovanoviću stavlja na teret, nakon što je 5. januara uhapšen zbog sumnje da je oteo i zlostavljao dvanaestogodišnju djevojču iz Suvog Dola kod Niša.

Naime, on je 20. decembra Moniku K. na prevaru uveo u kola, nakon što ju je ubijedio da je on novi električar u školi. Od tada se djevojčici gubio svaki trag, sve do 29. decembra kada je pronađena u jednoj napuštenoj kući u selu Pasjača. Međutim, Jovanović je tada uspio da pobjegne policijskoj potjeri, a uhapšen je nekoliko dana kasnije, na seoskom groblju u rodnoj Malči.

Ninoslav Jovanović je na saslušanju u tužilaštvu opisao cijelu otmicu, po svemu sudeći, računajući da će time, na osnovu iskustava sa ranijih suđenja, sebi stvoriti makar neku olakšavajuću okolnost. Nakon toga, proveo je mjesec dana u Specijalnoj zatvorskoj bolnici Okružnog zatvora u Beogradu, gdje mu je urađeno i psihološko vještačenje po nalogu sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu.

Nalaz i mišljenje vještaka dostavljeni su sudu i tužilaštvu koje vodi istragu protiv Jovanovića, ali šta se u njemu navodi, za sada nije obznanjeno javnosti.

Više javno tužilaštvo u Nišu vodi istragu protiv Jovanovića zbog sumnji da je oteo, deset dana držao, mučio i zlostavljao Moniku K. Ukoliko mu se sve ovo stavlja na teret optužnicom koja je podignuta, prema zakonu preti mu kazna od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora.

Intenzivna potraga za Ninoslavom trajala je 17 dana. U nju su pored policije bili uključeni i pripadnici Žandarmerije, Vojske, helikopterska jedinica, ali i mnogobrojni građani, kao i psi tragači.

DOJAVA KOMŠIJA

NA dan kad je uhapšen Jovanović, policija je dobila dojavu od jednog žitelja Malče da ga je vidio na 300 metara od svoje kuće. Tada je uspio da pobjegne, a prestravljeni mještanin je tada otkrio da je on, zapravo, prespavao u njegovoj štali. I to se desilo samo nekoliko stotina metara dalje od kuće u kojoj mu žive roditelji i brat. Drugi komšija posvjedočio je da je Ninoslav protrčao kroz njegovo dvorište.