Počinje suđenje Malčanskom berberinu zbog svirepe otmice djevojčice

Pred Višim sudom u Nišu 29. maja će početi suđenje Ninoslavu Jovanoviću (47), osumnjičenom za svirepu otmicu dvanaestogodišnje djevojčice koju je 20. decembra prošle godine oteo na putu do škole.

Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, nakon neviđene policijske potjere uhapšen je 5. januara ove godine na groblju u rodnom selu Malča i od tada se nalazi u pritvoru. Više javno tužilaštvo je protiv njega podiglo optužnicu još krajem marta, ali se na nju Jovanović žalio, negirajući da je djevojčicu zlostavljao na način opisan u optužnom aktu.

U Višem sudu je potvrđeno da je zakazano pripremno ročište u krivičnom postupku protiv Jovanovića jer je Apelacioni sud odbacio njegovu žalbu na rješenje o potvrđivanju optužnice. S obzirom na prirodu krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, te okolnost da je njegova žrtva dijete, detalji optužnice nisu poznati, a javnost će biti isključena sa suđenja sve do objavljivanja presude.

Suđenju u svojstvu oštećenih imaju pravo da prisustvuju i roditelji otete dvanaestogodišnjakinje, ali oni još nisu odlučili hoće li se pojaviti na glavnom pretresu.

"Ne znam da li bi ijedna majka mogla da podnese da se nađe oči u oči sa monstrumom koji joj je na takav način povredio dijete. Bol koji osjećamo je za cijeli život, i ništa ga ne može promijeniti. Nisam sigurna da sam spremna da budem na suđenju, ako skupim hrabrost, ako moje srce bude moglo da izdrži, možda ću i otići na sud. Ono što najviše želim je da se to sve što prije završi, da sve to ostavimo iza nas a da on dobije maksimalnu kaznu", kaže Aleksandra, majka otete djevojčice, piše Telegraf.