Počinje najveći proces protiv automafije u istoriji BiH

Pred Vijećem Odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, u ponedjeljak će u Sudu BiH početi suđenje automafijašima obuhvaćenim optužnicom u predmetu "Volan", a koji se potvrđenom optužnicom terete za višemilionske krađe vozila, uglavnom sa područja Kantona Sarajevo.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koju je Tužilaštvo BiH podiglo protiv 27 kradljivaca vozila koji su više od dvije godine bili pod istragom zbog sumnje da su ukrali najmanje 200 vozila.

Optužnica je potvrđena protiv Danila Cicovića (41), Vladimira Krsmanovića Krša (40), Marka Trifkovića Žižana (40), Srećka Trifkovića (33), Srećka Mandića (35), Slavena Dakića Žuće (30), Tomislava Petrovića Tome (30), Njegoslava Milinkovića Ljutana (35), Bojana Košarca (27), Enisa Mandala, Miroslava Pajića (30), Srete Pajića, Davora Ninkovića (38), Joze Markića, Puniše Purkovića, Dalibora Vaskovića (38), Miroslava Škobe, Mirsada Brkića (54), Zorana Mirjanića (37), Bojana Staševića (36), Milorada Mirkovića (31), Zorana Čobovića (39), Nikole Radića (30), Branislava Gordića (52), Miroslava Ćepe (54), Gorana Nižića (40) i Ferde Vukoje (44).

Srećko Trifković i Slaven Dakić nalaze se u pritvoru, nakon hapšenja u policijskim akcijama koje se provode nakon ubistva dvojice policajaca u sarajevskom naselju Alipašino Polje. Obojica se terete za tešku krađu, a Dakiću se na teret stavlja i krivično djelo sprečavanje dokazivanja. Njih će na ročište privesti sudska policija.

Milinković i Košarac su optuženi i za krivično djelo napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti. Oni su osumnjičeni da su zajedno sa Savom Petričevićem u avgustu 2016. godine na Ilidži pokušali da ukradu automobil, a u razmjeni vatre s policijom Petričević je ranjen, te je preminuo nekoliko dana kasnije u KCUS-u.

Predmet u odnosu na Bojana Košarca i Marka Trifkovića je razdvojen. Košarac, kojem su bile određene mjere zabrane je pobjegao iz BiH i nedostupan je bh. pravosuđu.

Milinković je takođe privođen tokom akcije potrage za ubicama sarajevskih policajaca, ali je, iako se čak bila pojavila informacija da je jedan od glavnih osumnjičenih, nakon saslušanja pušten na slobodu. On je, kako nezvanično saznaje portal "Faktor.ba", sa državnim Tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice, nakon čega su mu ukinute sve mjere zabrane. Međutim, nakon posljednjih dešavanja, upitno je da li će Sud ovaj sporazum i prihvatiti.

Federalni mediji javljju da su svi optuženi u predmetu "Volan" stari policijskli znanci, koji su i ranije zbog sumnje da su činili ista djela privođeni u operativnim akcijama "Kamen", "Trebević" i "Kum" te su se, po ustaljenom receptu, nakon što bi sklopili sporazume o priznanju krivice, ubrzo našli na slobodi.

Obuhvaćeni najobimnijom optužnicom do sada, terete se da su luksuzne automobile krali u periodu od 2011. do 2017. godine i to na području Sarajevskog, Hercegovačko - neretvanskog, Tuzlanskog kantona, kao i na području Istočnog Sarajeva.

U optužnici je navedeno da su članovi grupe, prema tačno utvrđenim i podijeljenim ulogama i zadacima u strukturama takozvane automafije, uglavnom u noćnim satima, koristeći specijalni alat i pribor, naoružani i maskirani, koristeći radiostanice podešene na policijske frekvencije kako bi pratili kretanje policije, krali skupocjena vozila, najčešće na području Kantona Sarajevo, Istočnog Sarajeva, Tuzlanskog kantona i zapadne Hercegovine.

Vozila su skrivana na pripremljenim lokacijama u Sarajevu, Lukavici, Palama i Sokocu, nakon čega su kontaktirani vlasnici vozila, od kojih je iznuđivan otkup. Ukoliko se otkup ne bi realizovao, krivotvorila bi se dokumentacija te bi se vozila krijumčarila i prodavala u BiH ili zemljama regiona ili bi se rastavljala i prodavala u dijelovima. Neki od ovih "štekova" otkriveni su i tokom nedavnih pretresa i privođenja u okviru istrage ubistva policajaca.

Ukradeni automobili su uglavnom završavali na području susjedne Srbije, a ruta krijumčarenja vozila išla je uglavnom od Sarajeva prema Sokocu i Višegradu da bi se dalje u susjednu državu prebacivala na širem lokalitetu opštine Rudo, piše "Faktor".

Istom rutom išla su i vozila koja su ukradena na području HNK-a odnosno preko Mostara, Konjica, Sarajeva pa dalje do Rudog.

Kao glavni operativac ove grupe spominjao se Enis Mandal za kojeg se sumnja da je za noć znao ukrasti i po nekoliko automobila. Istražioci su kradljivce dugo i pomno pratili, a prema informacijama koje prenosi pomenuti portal primopredaje ukradenih automobila zabilježene su kamerama. Istražioci koji su učestvovali u ovoj istrazi predmet "Volan" su nazvali najvećom istragom protiv automafije u BiH ikada.

Tužilaštvo je najavilo da će navode optužbe dokazivati pozivanjem 340 svjedoka i stručnih vještaka, te prilaganjem više stotina dokaznih materijala.