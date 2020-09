Počela istraga o padu MIG-a i pogibiji pilota

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je večeras da su formirane dvije komisije Vojske Srbije koje na terenu istražuju uzrok nesreće kod Malog Zvornika u kojoj su, prilikom pada MIG-a 21, poginula dvojica pilota, piše Nova.rs.

Vulin je za RTS rekao da ovaj tip aviona nema klasičnu crnu kutiju nego snimače parametara koji, kako je rekao, do trenutka njegovog gostovanje nisu pronađeni.

- Upravo je na terenu stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva i Protivvazdušne odbrane koju predvodi general Aleksandar Bijelić, a formirana je i komisija od samog Generalštaba Vojske Srbije koju predvodi brigadni general Popović - rekao je Vulin.

Upitan kada se mogu očekivati prvi rezultati, ministar Srbije je rekao da neće požurivati komisije, ali da će one dati sve od sebe i da je svima interes da se što prije sazna šta se desilo. On je naveo da sve rezultate do kojih dođu komisije dostavljaju se prvo tužilaštvu koje odlučuje o tome da li će se i kako informacije iz izvještaja distribuirati.

- Ovo je strašna tragedija koja je pogodila prijatelje i porodice pilota, ali i Vojsku Srbije i čitav naš narod. Posao pilota je uzašno težak i svaki let je smrtna opasnost, toga moramo biti svjesni, to je jednostavno tako - naveo je ministar.

Vulin je rekao da u nekim ranijim vremenima po šest mjeseci nije bilo letenja, a da danas ne prođe ni dan da neko od pilota Vojske Srbije ne leti. Podvukao je da nijedan avion Vojske Srbije ne može da poleti, a da ne dobije pet potpisa, četiri daju nadležni inženjeri i mehaničari, a peti je potpis pilota. Ponovio je da su piloti bili na redovnom letačkom zadatak izviđanja vremena i da se to radi svaki dan.

