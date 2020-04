Pobjegao zatvorenik poznat po rečenici "Momak je malo lud"

Zatvorenik Elvir Šabanović Moca juče je pobjegao iz kruga ekonomije Kazneno-popravnog zavoda Zenica i to samo šest mjeseci prije izlaska na slobodu.

Moca je široj javnosti u Bih poznat kao zatvorenik koji se pojavio u dokumentarnom filmu Federalne televizije o osuđenicima u Kazneno-popravnom zavodu s rečenicom “Momak je malo lud”, a direktor zatvora Redžo Kahrić za Klix je potvrdio informaciju o njegovom bijegu koji se dogodio juče oko 15 sati.

– On je ničim izazvan pobjegao s vanjske ekonomije, a ostalo mu je još oko šest mjeseci zatvora. Od mene svi na vanjskom dobiju po tri mjeseca manje, radio je kod plastenika, pa pobjegao. Tražili smo ga blizu dva sata na toj lokaciji, a onda smo raspisali potjernicu – rekao je Kahrić.

Dodao je da ga neće iznenaditi da se Moca sam vrati kroz nekoliko dana.

– Neće me iznenaditi da se sam javi do ponedjeljka i da se pravda kako nije on kriv i da mu oprostimo. Za te stvari nema oprosta. Dobiće disciplinsku prijavu i 20 dana samoće. Uz to gubi uslove i vanjskog paviljona, kako sada tako i za iduće kazne – dodao je Kahrić.