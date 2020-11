Pink se oglasio zbog vrijeđanja Ace Lukasa

U pogledu napada na televiziju Pink u slučaju nastupa Aleksandra Vuksanovića Ace Lukasa u emisiji Hit Tvit, izrečenih između ostalih od strane televizije N1 i Zaštitinika građana, uredništvo emisije i Pink televizije saopštava kako su zasnovani na potpuno netačnoj interpretaciji događaja o držanju voditeljke emisije u datoj situaciji, što je vrlo lako utvrditi prostim gledanjem emisije.

"I dok sukob sa činjenicama nije ništa novo niti iznenađujuće u slučaju televizije N1, zabrinjavajuće je da atmosferi histerije podliježe i Zaštitnik građana, iznoseći kvalifikaciju slučaja koja je u direktnoj suprotnosti sa onim što se u emisiji dogodilo i što je svojim očima gledalo stotine hiljada gledalaca. Uz žaljenje što je u neprimjeren kontekst postavljena novinarka koja ni na koji način nije trebalo da bude tema emisije, Televizija Pink nema obavezu da objašnjava da li deli ili ne dijeli stavove gostiju u emisijama, a medijska je činjenica da ti stavovi u nekim slučajevima mogu biti i uvredljivi i da su to situacije koje je u živim emisijama nemoguće izbjeći.

Ipak, smatramo prirodnim da televizija N1 nema razumijevanja za takve situacije jer u svojim emisijama poziva goste za koje uvijek unaprijed zna šta će da izjave. U pogledu iznijetih primjedbi koji se tiču nastupa ostalih gostiju u emisiji HitTvit, Zorana Ćirjakovića i Aleksandra Šapića, molimo televiziju N1 da preciziraju svoju medijsku denuncijaciju kako bi nam postalo jasno šta je u konkretnom slučaju problem – da li to što je jedan gost uvrijedio novinarku, da li to što je drugi gost uvrijedio televiziju N1, ili to što je treći gost ćutao i nije nikog uvrijedio."