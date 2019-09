Vojin Ć. (77) stradao je na licu mjesta, a njegova unuka D. Ć. (10) teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u Inđiji, kada se u njihov auto zakucao "audi" kojim je upravljao Vladimir P. (32) pod dejstvom alkohola. Njemu je tada izmjereno 2,12 promila alkohola u krvi.

Saobraćajna nesreća dogodila se u nedjelju oko 7.30 sati na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Branka Radičevića kada se "audi A4" kojim je upravljao Vladimir P. sudario sa "renoom klio" u kojem su se nalazili Vojin Ć. i njegova unuka.

Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo kada je Vladimir P. na raskrsnici prošao na crveno svjetlo i tom prilikom udrario u lijevu bočnu stranu "renoa". Vojin Ć. je preminuo na licu mjesta, dok je njegova unuka, koja je sjedila na zadnjem sjedištu, teško povrijeđena i ljekari novosadskog Instituta za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine i dalje se bore za njen život.

Ovoj stravičnoj nesreći prisustvovalo je više ljudi zaposlenih u okolini raskrsnice, koji su i dalje prestravljeni zbog onoga što su vidjeli, a koji su pritrčali u pomoć ljudima.

"Ne biste vjerovali kakav je to udarac bio. Prašina se digla do centra, "reno" je od siline udarca letio još 50 metara, a "audi" je nastavio pravo i probio bankinu. Odmah sam pritrčao ljudima u "renou", a isto vrijeme pritrčala je i djevojka koja je radila na pumpi. Vidio sam da vozač ne daje znake života, ali uopšte nisam vidio da je u automobilu još neko. Tada mi je radnica sa pumpe rekla da je pozadi djevojčica. Ona je bila vezana i od udarca je odletjela unazad, ka gepeku", dodaje naš sagovornik, prodavac iz ove raskrnice koji je želio da ostane anoniman.

Djevojčica je, dodaje, bila bez svijesti, ali je imala puls.

"Mi smo bili prestravljeni. Pozvali smo policiju i Hitnu pomoć, koji su odmah došli. Kako sam čuo, deka i djevojčica krenuli su to jutro u vikendicu..." dodaje naš sagovornik.

Smrt Vojina Ć. konstatovana je na licu mjesta, a njegovo tijelo odnijeto je na obdukciju, dok je teško povrijeđena djevojčica prevezena u bolnicu. Za sve to vrijeme, Vladimir je, dodaju oni, izašao i stajao mirno pored svog automobila.

Vozio mortus pijan

Prema saznanjima našeg lista, Vladimir je po dolasku policije alkotestiran, a navodno je utvrđeno da je vozio sa 2,12 promila alkohola u krvi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Vladimiru P. na teret se stavlja krivično djelo - teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja za koje mu, zbog smrtnog ishoda lica, prijeti kazna zatvora od dvije do 12 godina.

Kako saznajemo, u okviru istrage naloženo je i vještačenje oba automobila koja su učestvovala u nesreći.

Vladimira P. očevici kažu da poznaju iz viđenja, te da znaju da je sklon alkoholu.

"Čula sam da je njegova majka plakala nakon što je čula šta se dogodilo. Vladimirovi roditelji ne podržavaju njegovo ponašanje i imovinu su prepisali kćerki, njegovoj sestri, jer je on kritičan", tvrde komšije za naš list.

Vladimirovi roditelji u sklopu kuće imaju kafanu, koja juče nije radila.

U kući porodice nastradalog Vojina Ć. rodbina je juče primala saučešća u dvorištu.

Oni su kratko rekli da neće davati izjave bez oca djevojčice. Prema njihovim riječima, roditelji djevojčice, kao i Vojinova žena, juče su bili u bolnici.

U teškom stanju

Kako je za naš list juče rečeno u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, djevojčica je u teškom stanju i ljekari se bore za njen život.

"Devojčica je primljena sa teškim tjelesnim povredama i nalazi se u jako teškom stanju. Radi se o izuzetno opasnim politraumatskim povredama glave i stomaka i ljekari se od juče bore za njen život", kažu za "Blic" nadležni u pomenutoj zdravstvenoj instituciji.