Pijana SDS-ovka autom udarila dijete i pobjegla

Po policijskom izvještaju, lice M.T. je udarilo dijete vozeći automobil i pobjeglo je sa mjesta nesreće. Nezvanično, riječ je o Marini Terzić, kandidatu SDS-a za odbornika u Skupštini grada Prijedora. Na sve to, vozila je u alkoholisanom stanju, potvrđeno je u policiji.

"Izvršenim alkotestiranjem na licu mjesta utvrđeno je prisustvo alkohola", kaže Sretoja Vujanović, načelnik PU Prijedor.

Policija ju je pronašla sat i po vremena nakon što je pobjegla iz Gaćana, naselja u kome je autom udarila dijete. Sve se odigralo u nedjelju, 13. septembra. Kako saznajemo, vraćala se sa stranačke proslave. Milan Tubin, predsjednik Gradskog odbora SDS-a, koga smo pozvali da pitamo da li će Gradski odbor SDS-a preduzeti ikakve korake prema svom kandidatu, kaže da ništa zvanično nije čuo i sve podveo pod čaršijske priče.

"Vjerujte da još nisam dobio ništa tako da vam ne mogu odgovoriti na to. Ne biste se sad izjašnjavali da li ćete preduzeti kakve mjere? Ne, samo čaršijske priče imam a naravno ako nešto bude, naravno da ćemo zauzimati, to je sigurno. Ali ne mogu po čaršijskim pričama, još ne znam ništa, vjerujte. Imam posla, bio sam na godišnjem, sad sam tek došao pa dok vidim šta je sve to, o čemu se radi i tako dalje", kaže Milan Tubin, predsjednik GO SDS Prijedor.

Interesantno je da narodni poslanik SDS-a, i predsjednik Gradskog odbora te stranke ništa nije čuo o nezgodi i tome da je njegova stranačka koleginica vozila pijana i pobjegla nakon što je udarila dijete. I on se nalazi na zajedničkoj fotografiji koja je nastala na proslavi na kojoj se SDS-ovka napila. Pošto je fotografija objavljena u nedjelju, zvuči pomalo čudno da skoro 48 časova kasnije Tubin nije čuo šta se desilo i da, pored zvaničnog policijskog saopštenja, sve podvodi pod čaršijske priče. Imali su zato šta da kažu u Gaćanima, naselju u kome se dogodila saobraćajka.

- Da je osoba pobjegla sa lica mjesta i da je imala dva posto promila alkohola, to smo čuli juče pošto nedjeljom radimo do jedan i nisam do juče znala za to.

- Radi se o tome što ima gore puno vikendaša, vikendica, slavlja, fešti i onda voze kad se vraćaju , u osam, devet, mi smo svi u dvorištima, tad niko ne hoda po cesti jer odzogo je katastrofa, haos, ludilo, kao da nema djece po cesti i ne znam šta. Gaćani su puni djece, kažu građani.

Djevojčica koja je povrijeđena u Gaćanima prebačena je u banjalučki UKC. Ima povrede glave, tačnije vilice i moraće na operaciju.