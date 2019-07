Jezivom zločinu u Pančevu koji se dogodio u petak kada je Petar Mošić (64) ubio bivšu suprugu Desanku, prisustvovalo je njihovo osmogodišnje unuče, saznaje "Blic".

Prema informacijama koje posjeduju, u trenutku kada je Petar Mošić na stanici ATP "Pančevo" prišao svojoj bivšoj supruzi Desanki sa leđa i zadao prvu ubodnu ranu, sa njom je tada bilo njihovo unuče.

"Dijete je iz straha kada je vidjelo šta se dešava pobjeglo sa lica mjesta", kaže izvor "Blica" upoznat sa istragom.

Monstruma prisustvo maloljetnog unučeta nije spriječilo u svojim užasnim namjerama. On je nastavio da je ubada sve dok ga vozači ATP-a nisu zaustavili.

Kako saznajemo, ovaj stravični zločin rezultat je dugogodišnjeg maltretiranja koje je nesrećna Desanka trpjela. Advokat Dejan Bojić koji je bio Desankin zastupnik u postupku razvoda braka otkrio je da je ona u februaru ove godine odlučila da napusti monstruma jer više nije željela da trpi zlostavljanje.

"Desanka je došla u februaru u Požarevac da živi privatno. U moju kancelariju došla je u martu i rekla da je napustila supruga, da ne želi da se vraća u Pančevo i da hoće da pokrene tužbu za razvod. Kao razlog navela je da postoji neslaganje među njima koja su dovela do netrpeljivosti i da je on nasilan. Kad smo podnijeli tužbu govorila mi je: "On će da me ubije, ja ne smijem da se pojavim na sudu", kaže advokat Bojić. Kako dodaje, iz straha da nešto može da joj se dogodi, Desanka se nije pojavila na prvom ročištu koje je bilo zakazano u maju u Osnovnom sudu u Pančevu.

"Poslije prvog ročišta, Desanka je došla kod mene u kancelariju vidno usplahirena, jer je onda njen muž pretpostavio da je ona u Požarevcu pošto je mene iz tog grada kao punomoćnika angažovala. Pitala me da li sam na sudu rekao adresu gdje je ona sada, plašeći se da je sada gotova i da će doći da je ubije. Sud mu je zabranu prilaska odredio u junu, koja je bila i kobnog dana na snazi. Četiri dana prije narednog ročišta, 24. juna, bio je moj posljednji kontakt sa njom. Rekla mi je da je u Sigurnoj kući u Pančevu i da će je nadalje zastupati njihovi pravnici. Koliko sam čuo, ona se tog dana razvela", dodaje advokat.

Mošić je, dodaje advokat, tokom čitavog procesa proganjao Desanku porukama. Prema njegovim riječima, kobnog dana Desanka je na autobuskoj stanici čekala autobus kako bi se vratila nakon razvoda za Požarevac.

Saslušan u tužilaštvu

Kako saznaje "Blic", Petar Mošić sproveden je na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Pančevu, gdje se branio ćutanjem. Sud mu je nakon toga po predlogu postupajućeg zamjenika tužioca odredio jednomjesečni pritvor po dvije tačke: kako ne bi uticao na svjedoke i zbog uznemirenja javnosti.