Petar koji je ubio suprugu na ulici bio opsjednut crnom magijom

Pančevac Petar Mošić (64), koji je nasred ulice zaklao svoju bivšu suprugu Desanku (60), umislio je da je neko na njegovu kuću bacio zle čini, zbog čega ga je, kako je vjerovao, ostavila i Desanka.

Motiv njegovog napada najvjerovatnije je bolesna ljubomora i opsjednutost bivšom suprugom, zbog čega ju je proganjao.

Petar i Desanka su se u februaru zvanično razveli, a i prije toga su imali narušene odnose. Nikako nije mogao da se pomiri sa tim da ga je žena ostavila, pa je postao opsjednut njome, piše Kurir.

"Govorio je kako će je ubiti ukoliko mu se ne vrati. Mjesecima je svima u Pančevu pričao da će joj presuditi, pa onda i sebi. Jednostavno nije mogao da prevaziđe rastanak", kaže jedan njegov prijatelj i dodaje da je Mošić u svojoj opsesiji otišao daleko da je počeo da vjeruje u crnu magiju.

"Zapravo, otkako je Desanka otišla od njega, on je umislio da je pod crnom magijom. Vjerovao je da mu je neko bacio zle čini kako bi mu rasturio kuću i brak. On je čak i nalazio čudne predmete i smotuljke skrivene u svom domu. Bio je ubijeđen da mu je to neko namjerno ostavio i da zbog toga ne može da se pomiri sa ženom", priča prijatelj i nastavlja:

"Zbog te crne magije je počeo da odlazi kod nekakvih vračara. Neke je i dovodio u kuću, pokazivao im te predmete što je nalazio", neki vosak i dlake, i tražio od njih da otjeraju te loše sile. Vjerovao je da će mu se, kada uspije da razbije crnu magiju, žena vratiti.

Bio imućan čovek pa sve izgubio

Kako kaže Petrov prijatelj, on je u prošlosti bio izuzetno imućan čovjek koje imao puno novca i prijatelja.

"Radio je sa automobilima. Međutim prije nekoliko godina je završio u zatvoru zbog nekih krađa. Po izlasku iz zatvora, sve je u njegovom životu počelo da se mijenja. Obolio je. Djeca su otišla, kao i Desanka. Stalno je pričao da ne može da se pomiri sa tim. U posljednje vrijeme, kada bi ga neko sreo u Pančevu i pitao šta radi, govorio je: “Evo tražim Desanku da je ubijem!” Niko nije vjerovao da je on zaista u stanju da to ostvari" kaže sagovornik.

Prijatelji Mošića ispričali su i da je mjesecima tražio da kupi pištolj kako bi presudio ženi.

"Naravno, niko nije želio da mu proda ili da pištolj, ali prije izvesnog vremena on je uspio da nađe neko oružje i uperio ga je u Desanku. Tada se metak zaglavio u cijevi i ona je izbegla smrt", kaže i dodaje da je tačno da je Petar maltretirao Desanku i dok su bili u braku.

"Ona ga je više puta prijavljivala policiji zbog fizičkog i psihičkog nasilja. Na kraju je otišla od njega i razvela se. Dok su bili mlađi, Petar je varao Desanku, provodio se i švalerisao", kaže poznanik.

Podsećanja radi, stravičan zločin dogodio se u subotu u prijepodnevnim časovima na Autobuskoj stanici u Pančevu. Petar je prišao Desanki s leđa i kuhinjskim nožem je ubo nekoliko puta. Nesrećna žena se odmah srušila, a Petra su savladali vozači autobusa koji su se zatekli u blizini.

Desanka je preminula nešto kasnije u bolnici, a Petru je određen pritvor.