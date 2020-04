Ovo je monstrum koji je oteo i mučio bivšu djevojku

Srđan M. (37) iz sela Lazina kod Žagubice uhapšen je zbog sumnje da je oteo i držao zatočenu u kolibi bivšu djevojku D. S. (53) iz Bora, jer mu je "slomila srce".

Osumnjičeni je 21. aprila presreo žrtvu i prijeteći joj gasnim pištoljem, ugurao je u vozilo. Žena je na saslušanju detaljno opisala torturu.

- Izlazila sam iz borske bolnice i nedaleko odatle me je oteo. Prislonio mi je pištolj na bradu i ugurao u kola. Prijetio je, psovao me, bila sam prestrašena - navodno je ispričala D. S. i objasnila da je sa osumnjičenim ranije bila u vezi:

- Uradio je to jer sam ga ostavila, nije mogao da se pomiri s tim. Rekao mi je da dobro razmislim kako se on oseća otkako nismo zajedno. Još dok smo bili u autu, molila sam ga da me pusti, ali ga je to još više razbjesnelo.

Skrenuo je s glavnog puta i vozio neasvaltiranim. Odvezao nas je duboko u šumu u jednu kolibu. Tamo me je izvukao, vukao me po podu. Molila sam ga, ali uzalud - posvjedočila je žrtva.

Kako je dalje ispričala tokom saslušanja, Srđan M. ju je uveo u kolibu i počeo krvnički da je tuče.

- Šutirao me, bacao o zid, udarao pesnicama. Tako prebijenu, on me je zavezao i otišao. Ostavio me u kolibi, nije se ni okrenuo. Da li je htio da tu umrem od gladi i žeđi, ne znam - rekla je izmučena žena i dodala da je poslije tri dana nekako uspjela da se odveže.

- Lutala sam šumom i nekako stigla do puta. Stopirala sam i zamolila čoveka koji mi je stao da me vozi u policiju - dodala je navodno ona.

Prema riječima našeg izvora, uhapšeni je najprije negirao otmicu i mučenje, ali je pritusnut dokazima na kraju sve priznao. Navodno je rekao da mu je D. S. slomila srce i da je želio da joj se osveti.

