Ovo je Malčanski berberin koga traže u vezi sa nestankom Monike (12)

Ninoslav Jovanović (46), u javnosti poznat po nadimku “Malčanski berberin”, koji je dobio zbog svojih bolesnih nagona da djevojčice koje napastvuje prethodno ošiša do glave, dobro je poznat srpskoj policiji i javnost po svojim zlodjelima – silovanjima djevojčica i proganjanju žena. Policija sada intenzivno traga za njim u vezi sa slučajem nestanka dvanaestogodišnje Monike Karimanović.

Jovanović se u žiži javnosti prvi put našao se 2005. godine nakon iživljavanja nad dvije djevojčice kakvo nije zabilježeno u sudskim i policijskim analima u Nišu i okolini.

Tog jula 2005. godine pojavio se na vratima S. M., iz jednog niškog naselja, čijeg je pokojnog supruga poznavao. Niko nije ni mogao da zamisli šta će se uskoro desiti.

Naime, Jovanović se predstavio kao šofer u prevozničkom preduzeću, nudeći da joj zaposli sina. Mladić je pošao do grada sa njim, a pošla je sa njima i njegova dvanaestogodišnja sestra, kako bi se ošišala. Na pola puta, Jovanović je mladiću rekao da se vrati kući, a da će on odvesti njegovu sestru kod frizera.

Umjesto toga, djevojčicu je odveo u jednu napuštrenu kuću, gdje je ošišao makazama, a potom joj naredio da skine garderobu, prijeteći joj da će joj izvaditi oko i ubiti majku i brata ako ga ne posluša.

Tokom monstruoznog seksualnog iživljavanja nad djevojčicom, prinudio je četiri puta na oralni seks, a potom ju je i deflorisao. Cijele noći se iživljavao nad djevojčicom, prijeteći joj da će dovesti još šestoricu muškaraca ako ga ne bude slušala.

Tek nakon cijele noći agonije pustio ju je da se vrati kući.

Drugu žrtvu našao preko umrlice

Svega četiri dana kasnije manijak je našao sljedeću žrtvu u selu Gornja Vrežina.

Ime djevojčice pročitao je na smrtovnici, a potom je ušao u kuću i pozvao je. Zatražio je od nje da ponese peškir i makaze i da pođe hitno sa njim, jer su navodno njeni roditelji imali nesreći vozeći traktor.

Ne sluteći šta je može snaći, dijete je pošlo za njim. Kada su zašli u vinograde naredio je djevojčici da se skine, ali ona je počela da zapomaže jer je shvatila šta želi da joj uradi. Njene vriske, srećom, su čuli mještani koji su bili na njivama. Požurili su do nje i spasili je, a manijak je pobjegao u pravcu Svrljiga.

Za njim tragali helikopteri

U velikoj potjeri, u kojoj su učestvovali helikopteri i obučeni psi, on je uhapšen i priveden pravdi. Pred sudom je priznao da ga šišanje djevojčica seksualno uzbuđuje. Vještaci su utvrdili da nije duševno obolio, ali da ima psihopatsku strukturu ličnosti.

Sud mu je izrekao maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora a ostale su zabilježene i riječi sudije Radomira Mladenovića koji je izrazio žaljenje što mu je “zakon vezao ruke pa ne može da mu dosudi veću kaznu iako je zaslužuje”.

Vrhovni sud ublažio kaznu

No, iako je trebalo da provede iza rešetaka 15 godina, Jovanović se obreo na slobodi tri godine ranije jer je Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu na 12 godina. Obrazloženje najviše sudske instance bilo je da je između prethodnih silovanja i novi silovanja prošlo više od deset godina, ne uzevši u obzir da je taj period Jovanović zapravo proveo u zatvoru i da je novo napastvovanje maloljetnica počinio na uslovnoj slobodi, odmah po izlasku sa robije.

Proganjao žene na društvenim mrežama

Ponovo se pred sudom našao početkom 2019. godine. Sudilo mu se zbog sumnje da je putem društvenih mreža i posredstvom aplikacija Mesindžer i Vajber, proganjao i uznemiravao više djevojaka i žena, zbog čega su mu u oktobru 2018. godine stavljene lisice na ruke.

On se sumnjičio da je proganjao žene tako što im je slao poruke različite sadržine i u njima, između ostalog, tražio da mu za novčanu nadoknadu pošalju svoju kosu ili dozvole da ih on šiša. Osuđen je na pet mjeseci zatvora zbog polnog uznemiravanja žena putem društvenih mreža , dok je za druga dva djela proganjanja oslobođen optužbi. Oduzet mu je mobilni telefon a on se ubrzo našao na slobodi jer je veći dio kazne izdržao u pritvoru.