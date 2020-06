Ovako je pričala doktorica Violeta, koja je sebi u nedjelju zarila nož u srce

Doktorka Violeta Skorobać Ašanin (50) bila je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Izvršila je samoubistvo u nedjelju u svom stanu u Beogradu.

Bila je veliki stručnjak, a više puta je u gostovanjima u emisijama govorila na temu estetskih zahvata.

Tako je jednom u Jutarnjem programu televizije "Happy" pričala o zahvatima koji se rade, kao i intervencijama za koje sigurno niste znali da se rade.

Naime, postoje oni Srbi koji rade estetske operacije nožnih prstiju, i to posebno ako je prst do palca duži od njega. Voditeljka do tada još nije čula da se rade i estetske promjene stopala, kao i da su neki spremni da, kako kaže, "odsjeku prst da bi se nosila cipelica".

- Nije baš tako - nasmijala se tada Violeta i nastavila.

- Mogu da kažem da ste zlupotrijebili termin. iako su to naslovi bili svuda, to je nešto što novinari vole da naprave lijep, bombastičan naslov da bi ljudi to čitali.

Potom je objasnila sve o tom problemu.

- Ja ne mislim da je to samo estetski problem, već funkcionalni. Često, ako vam je drugi prst duži od palca, vi niste sposobni da kupite sebi cipele. Treća tačka oslonca je palac, i ako vam se on ne gađa sa palcem već sa drugim prstom, vi ne možete da hodate - objasnila je ona.