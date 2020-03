Otkriveno ilegalno priređivanje igara na sreću na području opština Nevesinje i Laktaši

Inspektori Odjeljenja za inspekcijski nadzor Republičke uprave za igre na sreću otkrili su dana 11.03.2020. godine nezakonito priređivanje igara na sreću na području opštine Nevesinje.

Nezakonito priređivanje internet igara na sreću – primanje uplata registrovanih internet igrača preko posrednika pravnog lica, koje za to nema odobrenje Ministarstva finansija Republike Srpske, otkriveno je kod pravnog lica DOO „MOZZART“, Banja Luka u poslovnoj jedinici na adresi Cara Dušana broj 36, opština Nevesinje.

Zbog učinjenog prekršaja, priređivaču je zabranjeno primanje navedenih uplata, a oprema sa kojom je počinjen prekršaj je privremeno oduzeta do okončanja prekršajnog postupka.

Takođe, istog dana, inspektori Odjeljenja za inspekcijski nadzor Republičke uprave za igre na sreću otkrili su i na području opštine Laktaši nezakonito priređivanje internet igara na sreću – primanje uplata registrovanih internet igrača preko posrednika pravnog lica, koje za to nema odobrenje Ministarstva finansija Republike Srpske.

Nezakonito priređivanje igara na sreću otkriveno je, takođe, kod pravnog lica DOO „MOZZART“, Banja Luka u poslovnoj jedinici Karađorđeva bb, opština Laktaši, te kod pravnog lica DOO „MERIDIAN TEČ“, takođe, na adresi Karađorđeva bb, opština Laktaši.

U sva tri slučaja, inspektori Odjeljenja za inspekcijski nadzor Republičke uprave za igre na sreću će pokrenuti prekršajni postupak protiv navedenih lica izdavanjem prekršajnog naloga pravnim i odgovornim licima.

Podsjećamo, Zakonom o igrama na sreću, za ovakvu vrstu prekršaja zaprećene su novčane kazne i to za pravno lice u rasponu od 20.000 do 50.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 5.000 do 10.000 KM.

Inspektori Republičke uprave za igre na sreću će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim sprovođenjem inspekcijskih nadzora u cilju otkrivanja prekršaja iz oblasti igara na sreću.