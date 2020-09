Otkrivena lokacija gde je dječak (13) opštio sa ovcom

Strašan zločin koji je počinio dječak (13) je tema o kojoj priča Srbija ovih dana, a njegova strina B. K. (56), ispričala je kako se sve odvijalo neposredno pred silovanje.

Ona je navela da ga je lično zatekla kako opšti sa ovcom.

- Mene je silovao. To se sve izdešavalo kada mu je majka umrla, što mi je mnogo žao. Ta žena je bila namučena pored onog klošara (D. P.), što mu prave kuću. To da sam ja njega vodila po šumi je sramota. Taj dečko nije dirnuo prstom do tog dana. Ja sam supruga zvala da mu kažem da on ide za mnom. To se desilo na livadi. Imam baku koja ga je prošle godine našla sa ovcom. Šta imam od toga da izmišljam? Ja da sam kurva i alkoholičarka nabolja bih žena bila, ali nisam.

Podsjetimo, ovo maltretiranje već traje neko vrijeme.

- Otkad sam prije pet godina iz Beograda došla u selo, gdje sam se udala po drugi put, taj mali se stalno motao oko naše kuće. Živi odmah pored nas i virio nam je kroz prozore. Jednog dana je došao njegov otac i rekao mi: „Ima da te natjeram da se svučeš gola ispred njega. On se vama vrti oko kuće. Sada sam ga izudarao, ne znam šta da radim!“ Bila sam šokirana. Mene je stalno pratio, dizao nam roletne, lupao na prozore, parao mreže, nisam imala mira od njega - kaže za „Alo!“ B. K., koja je doživjela psihički šok i dobila šećer i visok pritisak.