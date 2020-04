"Otišao sam časno i pošteno": Odlazak heroja, doktora Lazića

Otišao sam časno i pošteno. Kao direktor Urgentnog centra dva mjeseca pred penziju, stajao sam ispred svojih doktora i sestara, na prvoj liniji, znajući da sa svojim bolestima i godinama imam veliki rizik, ali čast i ponos mi nije dozvoljavao da se sklonim. Takav sam bio na Krajiškom ratištu godinu dana, na Sarajevskom ratištu 4 godine, za vrijeme nato bombardovanja, dio je to oproštajnog pisma doktora Miodrag Lazić, koji je preminuo jutros od posljedica virusa korona. Njegove posljednje riječi objavila je njegova prijateljica.

"Neću da odem tiho, hoću da odem onako kakav sam bio čitav život, a to znaju moji prijatelji, kolege, porodica. Svi su mi govorili da se sklonim ali ja to sebi nikad ne bih oprostio. Moji voljeni Krajišnici, prijatelji iz Republike Srpske svi su vjerovali da sam neuništiv. Koliko sam ovih dana dobio poruka podrške. Volim vas zauvijek. Moji unuci ostaju bez dede, ćerke i sin da ne tuguju, nego samo naprijed. Budite ponosni na mene. Drage moje kolege, zbogom. Voljenoj Ani, ratnom drugu i ženi poruka: budi hrabra i čvrsta zbog djece i unuka a gore na onoj strani, jednog dana bićemo ponovo zajedno. U Nišu, mojim prijateljima, poseban pozdrav. Posljednja mi je želja da me ispratite pjesmom "Marš na Drinu", posljednje je što je izjavio doktor Lazić.

Za doktorom Lazićem žali srpski narod. Kažu, otišao je najbolji. Čuveni srpski hirurg Miodrag Lazić, tokom ratova devedesetih, ratnih, godina spasio je brojne živote u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj.

'91, napustio je nišku bolnicu i zaputio se u tadašnju Republiku Srpsku Krajinu. Kao hirurg je učestvovao u proboju koridora u junu 1992. godine, a potom se kao dobrovoljac javio u ratnu bolnicu "Koran" na Palama u Republici Srpskoj. Јedan je od osnivača ratne bolnice "Žica" u Blažuju, kod Sarajeva, na samoj liniji fronta. Ostao je tamo punih 40 mjeseci, kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, gdje je obavio više od 3.500 operacija.

Povodom njegove smrti upućeni su brojni telegrami saučešća. Srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, istakao je da je srpski narod izgubio velikog čovjeka i doktora koji je cijeli radni vijek posvetio pacijentima, kolegama i prijateljima. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da će Republika Srpska biti vječno zahvalna doktoru Laziću. NJegovim odlaskom srpski narod ostao bez vrhunskog profesionalca koji se u najteža vremena borio da spasi svaki život, poručio je premijer Radovan Višković. Naš heroj, humanista i patriota,Neka mu je vječna slava i beskrajno hvala", naveo je predsjenik parlamenta Nedeljko Čubrilović.