Otišao da proda auto pa ga našli spaljenog

Tijelo Slavoljuba D. (51) iz Niša pronađeno je u petak u jarku na poznatom izletištu Kamenički vis, nadomak mjesta zvanog Dabilo. Ostaci ugljenisanog tijela pronađeni su oko 11 sati i slučaj je odmah prijavljen policiji.

Riječ je o Nišliji, koji je u četvrtak nestao nakon što je otišao da pokaže auto "suzuki samuraj", koji pripada njegovoj ćerki, a koji je želio da proda navodnom kupcu.

- Neko ga je pozvao i rekao da hoće hitno da kupi taj "suzuki", da je spreman da ponudi 4.500 evra, što je znatno iznad tražene cijene - kaže jedan od rođaka. - Međutim, u pitanju je najvjerovatnije bila zamka. Kada je pozvan, bio je u Staljincu, gdje je imao lovačku kuću. On se vratio kući iz te vikendice, a zatim krenuo da pokaže džip navodnom kupcu. Pošto se nije vratio nekoliko sati, porodica je prijavila njegov nestanak.

Slavoljuba je, kako saznaju Novosti, pronašao zet, koji je u petak rano ujutru krenuo da ga traži. On je u blizini Kameničkog visa spazio tragove džipa, koji su ga odveli pravo do ugljenisanog tijela. Već na prvi pogled bili su primetni tragovi povreda na glavi nesrećnog Nišlije, pa se sumnja da je on ubijen pa zapaljen.

Na osnovu tragova na licu mjesta, sumnja se, takođe, da je ubijen na drugom mjestu, a da je potom tijelo doneseno na izletište i zapaljeno.

Inače, rodbina je u četvrtak prijavila nestanak Slavoljuba D., pa policija pokušava na osnovu prvih saznanja da rekonstruiše njegovo kretanje i način na koji je usmrćen.

Istraga je u toku, a o svemu je obaviješteno i Više javno tužilaštvo u Nišu.