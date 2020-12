Oteo ženu pa je na Igmanu natjerao da se skine gola, teško je pretukao i prisilio da šmrče spid

Sarajevski inspektori juče su rasvijetili šokantan slučaj otmice žene koja je oteta i brutalno maltretirana u podnožju planine Igman.

Naime, kako je za Avaz otkrio izvor blizak istrazi radi se o G.G. koji je oteo I.K. s kojom je bio u ljubavnoj vezi te ju je iz ljubomore skinuo golu, teško pretukao i čak ju je tjerao da šmrče spid.

Bili u vezi

Par se prema navodima izvora u prijepodnevnim satima susreo na Marindvoru odakle su se njegovom Opel Vektrom odvezli u njegov stan na području Ilidže gdje su se zadržali oko dva sata.

Potom su otišli u Veliku Aleju, gdje su popili kafu. On je kasnije kazao da idu do njegovog prijatelja koji živi na području Hrasnice. Kada su došli do kuće njegovog prijatelja, zatekli su ga ispred kako cijepa drva, a njih dvoje su ušli unutra.

Osumnjičeni je u jednom momentu uzeo mobitel od žrtve gdje je pronašao poziv od jedne njene prijateljice s kojom joj je zabranio da se druži. Kada je to vidio podivljao je i počeo ju je tući.

Rekao joj je: „Sad ćeš vidjeti“!

Udarao ju je po rebrima i divljački joj čupao kosu. Potom ju je šamarao i uvukao u Opel, a njegov prijatelj koji je bio ispred kuće nije vidio kuda su otišli. Vozio ju je ratnom cestom prema Igmanu.

Kada su prema navodima izvora Avaza došli na lokalitet Hrasnički stan istjerao ju je iz vozila i ponovo ju je počeo udarati šakama.

Naredio joj je da se skine gola, a što je ona iz straha i učinila. Rekao joj je da ruke stavi na haubu od vozila nakon čega ju je ponovo tukao po rebrima.

Kako navodi izvor, pošto je bilo jako hladno on je ušao u automobil, a žrtvu je ostavio vani da se smrzava!

Poljevao je sokom

Izvadio je svoj mobitel marke „Samsung „ te ju je ponižavao fotografirajući je i snimao je dok je bila naga.

Izašao je vani i poljevao ju je sokom. Ona ga je molila da prestane, ali je on nije slušao. Takođe, iz džepa je izadio paketić sa spidom koji je posuo po haubi koji je šmrkao i tjerao je žrtvu da isto učini.

Kada je ona odbila ponovo ju je pretukao, a ona je iz straha konzumirarala drogu. Tako nagu ju je držao na hladnoći i iživljavao se nad njom. Kada se umorio kazao joj je: „Ovaj put si se spasila, a slijedeći put si gotova“.

Dozvolio joj je da se obuče i pustio je da uđe u vozilo. Rekao joj je da će je ubiti ako prijavi policiji.

U vozilu joj je rekao da ako mu ne donose 3.000 KM ubiće joj majku, a nakon toga ju je pustio da uđe u autobus i ode kući.

Policija o slučaju

Nesretna djevojka je bila uplašena i nije smjela prijaviti policiji ništa. Imala je ogromne bolove u rebrima i leđima i sva je bila modra. Nakon toga su roditelji otkrili šta se desilo pa su je odveli u policiju i prijavili.

- Dana 16.12.2020.godine u prostorije Pete PU pristupila je I.K. iz Ilijaša i prijavila da je dana 15.12.2020.godine od strane lica G.G. iz Ilidže, nad njom izvršeno krivično djelo iz člana 172. KZ F BiH (teške tjelesne povrede) konstatovane na KUM UKC Sarajevo, krivičnog djelo iz člana 179. KZ F BiH (protivpravno lišenje slobode) i krivično djelo iz člana 295. KZ F BiH (iznuda). O događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju navedenih krivičnih djela i pronalasku izvršioca – saopšteno je iz sarajevske policije vezano za ovaj šokantni slučaj.