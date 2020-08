Otac traži da se utvrdi kako je njegova Dragana iskrvarila nakon porođaja: "Treba mi istina"

Bora Zlatković (65), otac porodilje Dragane Savić (34) koja je preminula tako što je isrkvarila na smrt nakon porođaja u Kliničkom centru u Nišu, traži detaljnu istragu smrti svoje kćerke.

On za Blic kaže da su prvi rezultati obdukcije pokazali da je porođaj prošao dobro i da nije oštećen nijedan veći krvni sud, ali da je još uvijek nepoznanica zašto je došlo do velikog krvarenja iz više organa.

– Bili smo na sudskoj medicini, svi nalazi su bili dobri i cijeli tok porođaja je bio dobar i lak, ne postoje ništa da je bilo bilo kakve komplikacije u toku porođaja – počinje priču za Blic nesrećni otac preminule porodilje.

Prvi obdukcioni nalazi, prema njegovim riječima, pokazuju da na materici, u tim donjim dijelovima gdje je bilo porođaja, nema oštećenja nekih krvnih sudova gdje je moglo da dođe do krvarenja, ali se, kaže, postavlja pitanje zbog čega je došlo do krvarenja u ostalim organima istovremeno.

Iz nekoliko organa krvarila je istovremeno.

– U plućima, jetri i drugim organima. I to u toj mjeri da je to bilo strašno i da Dragani maltene nije bilo pomoći. Postavlja se pitanje i da li je bilo potrebno uraditi neke dodatne analize, da li su urađene sve analize vezano za tok trudnoće, da li su u porodilištu na vrijeme vidjeli i propratili kada je to krvarenje krenulo. Da li je tu trebalo još nešto odraditi? – priča nam Zlatković.

U svakom sluačju, dodaje, porodica mora da sačeka te detaljnije toksikološke nalaze sa sudske medicine da bi se pokazalo šta je ustvari bio uzrok da kod “zdrave i prave osobe sa svim analizama koje rade sve trudnice, na kraju dođe do fatalnog ishoda”.

– Da li je tu još nešto trebalo i moglo da se odradi – kaže Zlatković za Blic.

Prema njegovim rečima, Dragana sa svoje 34 godine, nikad nije bolovala ni od čega, te da će, tvrdi, biti laž ako negdje neko navede da je bila bolesna.

Kobne noći, 23. avgusta poslije porođaja, kćerka mu se javila iz bolnice rekavši da malo krvari i da se nada da će to stati do jutra. Ali, u toku večeri krvarenje je postalo sve veće i veće.

– Porođaj je trajao kratko i bio je zvaršen do 18.45 časova. Kada smo se čuli sa Draganom u 20.20 časova rekla mi je da nije bio strašan porođaj da je rodila kćerku, da ima malo krvarenje, ali se nadala da će do jutra to da prestane. Oko 22.10 sata se čula sa suprugom Borisom i tada se već žalila da je cijela u krvi – prepričava otac.

Pitanje koje mući porodicu preminule porodilje jeste usljed čega je došlo do takvog krvarenja po cijelom organizmu, da li je nekom greškom lekara ili nije, da li je neki drugi uzrok. On napominje i da su sve analize koje je kao trudnica radila bile dobre.

“Neshvatljivo je da zdrava žena ode na porođaj i vrate je u kovčegu”

– Šta je uzrok tome da do zadnjeg dana ona bude dobro, a na porođaju se desi takva situacija i krvarenje krene dva tri sata poslije? Mora se utvrditi šta se tu desilo? Kad su ljekari to vidjeli, ko ih je zvao, da li ih je ona zvala ili ne, da li su mogli da vide ranije i konsultuju se sa ljekarima drugih specijalnosti, da li su videli da taj faktor koagulacije ne reaguje uopšte, da ne može se zaustavi krv, da li su mogli to da spriječe?… – puno je pitanja koje muče porodicu.

– Neprihvatljivo je da neko zdrav, prav ode bez ijedne sumnje na porođaj i vrati se u kovčegu – očajan je Zlatković.