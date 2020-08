Otac petoro djece (30) silovao staricu (89): Tvrdio da su bili u vezi

Apelacioni sud u Nišu pravosnažno je osudio na sedam godina robije Željka Talipovića (30) iz Gornjeg Brestovca kod Bojnika zbog silovanja komšinice Radojke S. (89). Na taj način potvrđena je prvostepena presuda Višeg suda u Leskovcu kojom je Talipović, inače otac petoro maloljetne djece, osuđen na ovu kaznu a na koju su se žalili i on i njegov branilac.

Zločin se dogodio 11. avgusta 2018. godine kada je Talipović, iskoristivši to što starica živi sama, upao u njenu kuću i gnusno je napastvovao.

- S obzirom na to da su vrata bila zaključana sa unutrašnje strane, on je u kuću ušao kroz prozor. Starica, koja je iz kreveta gledala televizor ga je zamolila da izađe, ali je on uzeo ključ iz brave kako ne bi mogla da pobjegne i napao je.

Nesrećna žena je počela da vrišti, pa joj je jednom rukom zatvorio usta a drugom je udario i odgurnuo na krevet. Zatim je svukao pantalone i legao preko nje. Iako ga je plačući molila da je ne dira, nastojala da ga umilostivi govoreći da može majka da mu bude, silovao ju je a zatim otišao kući da spava. Izmučena žena otišla je do komšije i sa stidom jedva priznala šta joj se desilo, pa je on obavijestio policiju koja je silovatelja uhapsila - navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Tokom postupka, Talipović nije pokazao kajanje već je negirao krivicu.

- U istrazi je negirao silovanje i tvrdio da je sa staricom bio u vezi 5 mjeseci. Rekao je da je kod nje sjekao drva za nadnicu, pa da je ona tada počela da ga poziva da dolazi kod nje noću te da mu je za seks plaćala po 500 dinara. Na dan kad je napao, kako je objasnio, bio je na svadbi kod strica, gdje je popio dva piva, a poslije toga u seoskoj prodavnici još tri boce istog pića.