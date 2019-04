Otac nastradalog Dobojlije: Nikad neću povjerovati da je moj sin oduzeo sebi život

Uzrok smrti 14-godišnjeg dječaka Ahmeda Hidića, učenika Osnovne škole “Dositej Obradović”, čije je tijelo pronađeno u podnožju kamenoloma kod Doboja, još se utvrđuje istragom.

Roditelji ogorčeni

Od trenutka ove tragedije, koja je pogodila Doboj, pojavile su se brojne špekulacije, što teško pada roditeljima i porodici dječaka, koji je, kako nam je u ispovijesti za naš list kazao njegov otac Almedin, bio vedar i nasmijan.

Almedin je razjasnio informacije koje su se pojavile, da je dječak navodno pao zbog epilepsije.

"Moj sin je prije tri godine dobio epileptični napad i to je bio prvi i posljednji put. Taj napad je dobio u snu. To se više nije ponavljalo, tri godine je redovne pio terapiju, koja je ljetos ukinuta", kaže nam Hidić.

Roditelji dječaka ogorčeni su na školu i direktora, odakle im se do danas, tvrdi on, niko nije javio niti ih posjetio. Osim toga, smatra Hidić, da nije bilo propusta škole, do tragedije ne bi došlo.

"Dijete nije napustilo školu zbog glavobolje, kako se priča, nego je imao stomačne probleme. Ali, ako dijete napušta školu zbog neke bolesti, ne smije je napustiti a da se o tome ne obavijeste roditelji, što je u ovom slučaju izostalo. Da su nazvali suprugu da dođe po sina, ovo se ne bi dogodilo", smatra Hidić.

I dok shrvani bolom pripremaju dženazu za sina, suočeni su s brojnim dezinformacijama koje kruže. Kobne večeri, otac Almedin bio je u Italiji s obzirom na to da radi kao vozač. Kako im sin nikad nije zakasnio ni minutu kući, znao je da se nešto dešava.

Veselo dijete

"Imam troje djece i supruga ih svakog dana vozi u školu i iz škole. Čaršija zna kakvo je to dijete bilo, zato se tu noć diglo 200-300 građana i tražilo ga. Policija nije htjela pogledati kamere, da vidi gdje je otišao. Odmah sam rekao ženi da nešto nije u redu", tvrdi on.

Dodaje da je završena obdukcija, da se navodi unutrašnje krvarenje, ali da se čeka okončanje istrage. Navode da se, navodno, radi o samoubistvu, izričito odbacuje.

"Bio je veselo dijete, tog dana, sve je bilo normalno u školi, igrao se s djecom. Nije imao razloga da naudi sebi! Nikad neću povjerovati da je moj sin oduzeo sebi život, može reći šta god ko hoće", kaže Hidić

Rezultati obdukcije

Na Odjelu patologije Opšte bolnice “Sveti apostol Luka” juče je u Doboju obavljena obdukcija tijela nastradalog Ahmeda.

"Maloljetnik je iskrvario. Imao je rascjep pluća, jetre i slezene te prijelom kostiju karlice i lijeve natkoljenice. Ove povrede, opasne po život, rezultat su pada s visine", kazao je za “Dnevni avaz” obducent Ljubomir Curkić.Nakon obdukcionog nalaza, analize krvi dječaka i drugih vještačenja, okružni tužilac OJT Doboj izjasnit će se o slučaju nastradalog maloljetnika.