Otac monstrum silovao kćerku i sada traži da ponovo živi s njom

Majka se godinama na sudu bori protiv bivšeg supruga zlostavljača. Ispričala je kako je od straha na ogradu stavila bodljikavu žicu, lanac i katanac.

Taj je čovjek toliko zla nanio meni i kćeri, a već godinama uporno pokušava sudski dobiti rješenje da opet dođe živjeti kod nas. Ja to ne mogu dopustiti. Ako sud odluči da on ima pravo živjeti kod nas, ja ću zapaliti i kuću i nas dvije u njoj.

Kroz suze to govori ogorčena majka iz istočnog dijela Hrvatske. Ona živi s odraslom kćerkom koju je otac silovao, zbog čega je osuđen na zatvorsku kaznu. Nakon izlaska iz zatvora podigao je niz tužbi protiv majke ne bi li se upisao kao suvlasnik na njenu kuću i tako ostvario pravo da ponovno živi pod istim krovom s kćeri koju je silovao.

- On trenutno živi u našoj blizini, valjda kao podstanar. I dalje nas ne pušta na miru. Kad god prolazi mjestom, dođe pred našu kapiju i provocira. Odnosio je stvari iz garaže, pokušao nasilno ući u kuću. Kapiju sam omotala bodljikavom žicom i lancima, koje zaključavam lokotom, isto tako ulazna vrata, jer kći ga se panično boji. Kakav je to život, ko mi može pomoći. S tim čovjekom imam sina i kćer. Kćer se rodila s Downovim sindromom. Silnim trudom liječnici i ja uspjeli smo u tome da donekle može funkcionirati u životu, ali ne samostalno. Cijeli život ovisi isključivo o meni jer je moj bivši suprug vodio život bećara. Nije ga bilo briga za porodicu i djecu, uvijek je muljao i varao, stalno izlazio. Bio je i nasilnik, tukao me. Zbog svega sam i ja oboljela na kičmu, pa sam povremeno odlazila u toplice na liječenje - priča nam žena.

Tako je, svjedoči, bilo i 2005. godine, kad je trebala na liječenje toplice. Rekao joj je da je neće voziti.

- Natjerao me da idem u banju u susjednu državu. Čak mi je tamo sve i dogovorio i platio. Nisam htjela ići jer mi je to sve bilo čudno, a i nikad se prije nisam odvojila od kćeri ni na nekoliko dana. Tad sam trebala biti u banji deset dana. No na spratu naše kuće tad su živjeli sin i snaha, pa sam znala da će se oni brinuti o kćeri. Svaki dan sam zvala da vidim je li sve u redu. Došavši kući, primijetila sam da moje dijete nije dobro. Imala je modrice po licu, bila je sva izobličena. Stalno je šutjela, sakrivala se od mene u kupaonici - prisjeća se najgorih dana svog života.

Pročitajte i:

Poznat identitet braće nastradale u stravičnoj nesreći kod Gradiške

Gradiška: Teška saobraćajka, vozač poginuo

Danas je veliki Sveti Atanasije: Molite Boga da zagrmi, a onda učinite ovo

Udes dva automobila i teretnog kamiona

Dječak preminuo od gripa

Biciklista pronađen na trotoaru, sat kasnije umro

Hit na društvenim mrežama - epizoda Štrumpfova uz "Oj, svijetla majska zoro"

"Nisu svi kinezi ima virus, nismo bili u Kini od prošle godine"

Patrijarh Pavle na samrti blagoslovio Đokovića: "To mu je bio dar od Boga"

Vic dana: Krađa u prodavnici

Sve o virusu koji je zabrinuo svijet pročitajete OVDJE.