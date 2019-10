Otac monstrum iz Hrvatske prijateljima nudio kćerku: "Ako je želiš, dogovorićemo se"

Djevojčica je dijete rastavljenih roditelja. Dok je vikendima dolazila ocu, on bi je fotografisao i fotografije čuvao na kompjuteru. Nakon toga je nudio kćerku na internetu. Prijavili su ga na vrijeme.

Desetak ljudi kojima je poslao poruku ostali su u šoku. Na ekranu je bila djevojčica i poruka.

– Ako je želiš, dogovorićemo se – Autor šokantne poruke je muškarac u ranim četrdesetima, a djevojčica je njegova kćerka (15). Sve se odvijalo u mjestu na istoku Hrvatske.

Iz policije i Opštinskog državnog tužilaštva rekli su da rade na slučaju, koji je u međuvremenu preuzelo Županijsko državno tužilaštvo za mlade. No, kako je riječ o osjetljivom predmetu u kojem je žrtva dijete, detalje ne žele niti smiju da iznose.

Muškarac i djevojčica ne žive zajedno. Nakon razvoda ona je ostala da živi kod majke, a ocu je dolazila vikendima ili tokom praznika. Otac, inače profesor u jednoj školi, iskorišćavao je trenutke kad je provodio vrijeme s tinejdžerkom kako bi je fotografisao. Fotografije je pohranjivao na računar, da bi ih nakon odabira slao poznanicima ili ljudima za koje je mislio da bi mogli biti zainteresovani.

Nasreću, niko nije odgovorio, a neko od potencijalnih klijenata ga je i prijavio policiji. Kako neslužbeno saznaje 24sata, na računaru su istražitelji pronašli dovoljno fotografija i dokaza da pokrenu istragu.

Zakon je u ovom slučaju prilično jasan. Ko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na učestvovanje u snimanju dječje pornografije ili ko organizuje ili omogući njeno snimanje, kazniće se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Odnosno, ko radi zarade ili druge koristi dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na pružanje spoljnih usluga, ili organizuje ili omogući pružanje polnih usluga s djetetom, a znao je ili je morao i mogao znati da se radi o djetetu, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Prodavala kćerke za 700 kuna

Još je svijež slučaj majke (54) monstruma iz mjesta sa sjeverozapada Hrvatske, koja je od 2000. do 2009. godine, koristeći svoj roditeljski autoritet i teške porodične prilike, pronalazila muškarce kojima će njene dvije maloljetne kćeri pružati seksualne usluge.

Kćerke su bile prisiljene višekratno polno zadovoljavati muškarce s kojima je dogovarala pružanje seksualnih usluga za iznose do 700 kuna i kupovinu kućnih potrepština.

Prije mjesec dana na sudu u Varaždinu osudili su je na četiri godine i deset mjeseci zatvora.

Na četiri i po godine zatvora osudili su i 2015. ženu iz Like.

Ona je godinama podvodila svoje četiri od pet kćeri. Poštedila je jedino najmlađu, koja je tad bila beba.

Sud je majku osudio samo za sedam slučajeva podvođenja dvije djevojke, koje su mogli čvrsto dokazati, i to na temelju tajno snimljenih razgovora između majke, odnosno kćerke i klijenata. Tri mjeseca početkom 2012. godine majka je s muškarcem dogovarala seksualne usluge koje mu je za 50 do 100 kuna pružala 15-godišnjakinja. Istu je djevojku prodavala i drugom klijentu za 50 kuna i šest kutija cigareta u jednom, te za 100 kuna u drugom slučaju. Sve to je ponovila nekoliko puta.

– Majka je ugovarala sve kontakte, a seksualne usluge pružala sam ja, ponekad i majka. Oni bi dolazili k nama, ali smo to radili u njihovim kućama ili njihovim vozilima. Cijenu je ugovarala majka, ja bih od njih uzimala novac i davala ga majci, koja ga je koristila za potrebe domaćinstva – ispričala je tad jedna od traumatizovanih djevojaka.