Otac i sin zajedničkim snagama zaustavili naoružanog pljačkaša

Pljačkaš (40) u ponedjeljak je prvo pokušao opljačkati trgovinu. Davio je radnicu, ali ona ga je istjerala napolje. Potom se nameračio na trgovinu, međutim, u bijegu su ga iznenadili otac i sin koji su išli do trgovine.

Pustite me, neću se opirati, uzalud je molio razbojnik (40) kojeg su u ponedjeljak uveče nakon pljačke trgovine u zagrebačkoj Dubravi ulovili otac (51) i sin (23). Do poslovnice u Ulici Mirka Deanovića, kraj koje se nalazi i Konzum, došao je maskiran sa kapom i maramom, ali i naoružan.

- U tom trenutku učinio sam ono što su nas učili na obuci. Obuzeo me je adrenalin, ali čudilo me što se on nije opirao. Odmah za mnom na njega je skočio moj sin i ulovio ga za vrat - prepričao je muškarac pun utisaka. Čim su ga onesposobili pozvali su policiju te je patrola stigla kroz par minuta. Na pitanje, kako je zadovoljan hrabrom reakcijom svoga sina, otac je rekao da je ponosan.