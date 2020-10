Otac heroja koji je uletio u jezero da spase kolegu iako nije znao da pliva: "Nije mogao da se izvuče"

Moj sin nije bio plivač, ali je skočio da ga spase. Kada je skočio u vodu čamac se prevrnuo i potopio ga. Nije znao kako da se izvuče. Svjesno je skočio za njim iako je znao da ne umije da pliva.

Ovako za Blic priča Gojko Vujasković, otac preminulog Veljka Vujaskovića koji se utopio kada je iz jezera u mjestu Neuzina kod Zrenjanina pokušao da spase svog kolegu Tita Novaka (58).

Kako je utvrđeno Novak je, po do sada poznatim informacijama, doživeo infarkt i u tom trenutku se prevrnuo sa čamca na kom su bili samo njih dvojica i upao u vodu.

Vujasković je bez razmišljanja skočio u vodu kako bi pokušao da pomogne starijem kolegi iako je bio neplivač.

– Moj Veljko je po ugovoru bio čuvar polja na ribnjaku “Sveti Nikola” u Neuzini. Nije bio nadležan i zaposlen da bude u tom čamcu i hrani ribu. Svi zaposleni su znali da on ne zna da pliva, ali neko mu je sigurno rekao da ode s kolegom na jezero i on je to uradio – teškim glasom objašnjava otac preminulog heroja.

Kako kaže, Veljko je na ribnjaku radio dvije godine i bio je jako vrijedan.

– Ostao je bez majke prije 15 godina. Napustila nas je. Veljko je znao i da kuva, spremao je i meni ručak – tiho priča Gojko za Blic.

Kako objašnjava, njegov kolega Tito Novac imao je dvoje djece i ženu. Kako kažu, za nekoliko dana sinu je trebalo da pravi svadbu.

Veljko je sahranjen juče.

– Svi pričaju da skoro nisu vidjeli više ljudi na nekoj sahrani. Ovo je šok za sve nas. Umjesto svadbu da mu spremam, ja sam morao sahranu – kaže neutješni otac.

Kako kaže, jezero u kom se Veljko udavio je duboko. Njegovo tijelo pronađeno je u dijelu gdje je voda duboka pet metara.

– Pomagao mi je u svemu što sam radio, nikada mu ništa nije bilo teško. Njegov posao nije bio da bude u tom čamcu već da čuva polje, neko treba da odgovara za to – kaže on.

“Moj brat je heroj”

Veljkova sestra Miljana Marković Vijasković rekla je kratko za Blic da je njen brat heroj.

– Moj brat nije znao da pliva, a skočio je da pomogne kolegi. Voljeni moj brat utopio se herojski. Ugušio se pod teretom čamca. Svi smo van sebe – rekla je ona kratko za Blic.