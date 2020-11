Osumnjičeni za napad na Alibega pušteni na slobodu: I dalje se ne zna zašto su pucali na bivšeg vođu "Zabranjenih", istraga se nastavlja

Miloš R. (28) i Svetozar S. (26) koji su uhapšeni 11. novembra zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe koja je, kako se vjeruje, u borbi za prevlast na narko-tržištu 3. novembra na Novom Beogradu pucala na Nenada Alajbegovića (41) zvanog Alibeg, poslije isteka policijskog zadržavanja pušteni su na slobodu.

Prema nezvaničnim saznanjima, njima poslije saslušanja kod nadležnog tužioca nije pisana nikakva prijava, piše "Alo!".

Alajbegović, bivši vođa Partizanova navijačke grupe "Zabranjeni", u Ulici Džona Kenedija tada je ranjen u grudi i noge, a dosadašnja saznanja u istrazi ukazuju da motiv napada nije povezan sa sukoboma na tribinama.

Kako se saznaje, iako je policija uradila svoj dio posla, došla do imena osumnjičenih, kao i do lokacije na Zlatiboru gdje su se osumnjičeni boravili u tom trenutku, to nije bilo dovoljno da im se odredi pritvor.

Tada se na osnovu operativnih podataka sumnjalo da su se na toj planini sakrili dan poslije pucnjave. Iako su ubrzo nakon napada na Alibega napustili prestonicu, policija ih je ubrzo identifikovala, a zatim i locirala u jednom apartmanu, gdje su i uhapšeni u donjem vešu, u krevetima. Međutim, na saslušanju su osumnjičeni negirali bilo kakvu vezu sa pucnjavom, a tužilac navodno nije baš bio zadovoljan s prikupljenim dokazima, jer su bili posredni, pa ih je pustio na slobodu, piše "Alo!".

- To što su osumnjičeni poslije privođenja pušteni na slobodu ne mora ništa da znači. Iako je policija predstavila dokaze, tužilac je smatrao da su posredni i da je bolje da ih pusti, a da inspektori prikupe čvršće dokaze, kako bi mogli da budu osuđeni. Na trenutak izgleda da su se osumnjičeni izvukli, ali istraga je još u toku, pa će se u narednom periodu znati da li će protiv njih biti pisana prijava za pokušaj ubistva - otkriva izvor.

Podsjetimo, odmah poslije hapšenja osumnjičenih policija je pretresla osam lokacija u Beogradu na kojima su boravili oni i njima bliske osobe, u potrazi za dokazima protiv kriminalne grupe, čiji su, kako su sumnja, ranije privedeni članovi.

- Miloš i Svetozar, kako su sumnja, su članovi kriminalne grupe čiji vođa je u zatvoru. Kako se vjeruje, oni su dio veće i moćnije ekipe, koja navodno trguje narkoticima. Operativni podaci govore da su članovi te ekipe već duže vrijeme u sukobu oko narko-teritorije i da je to razlog oružanih obračuna tokom cijele ove godine. za sada se samo sumnja zašto se Alajbegović našao na nišanu ove ekipe - dodao je izvor.