Osumnjičeni istražiocima rekao da ga je ubijeni migrant pokušao silovati četiri puta

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je obavljeno saslušanje dvojice Marokanaca uhapšenih nakon ubistva migranta na Ilidži.

Saslušani su K.A. (20), koji se tereti za ubistvo te A.D. (25) osumnjičen za pomaganje, a koji je u ovom predmetu dobio svojstvo svjedoka.

Kako je pojasnio sarajevski advokat Omar Mehmedbašić koji zastupa osumnjičenog za ubistvo, saslušanje je obavljeno radi obezbjeđivanja dokaza. Urađeno je to jer je Marokanac A.D. pušten na slobodu, pa mu je uzeta izjava, jer se pretpostavlja da će ovaj migrant napustiti BiH.

Mehmedbašić je potvrdio da je K.A. pred savjetom za obezbjeđenje dokaza priznao ubistvo. Potvrdio je da je smrtno stradali Otoman Silan takođe migrant iz Maroka.

– Oni su ispričali da su krenuli da se šišaju i za oštećenog su znali da se bavi prebacivanjem preko granice. Pitali su ga koliko je da ih prebaci, on im je rekao 200 evra. Onda je Otoman rekao K.A. “Šta me ti gledaš”. Osumnjičeni je rekao da ga je Otoman prvi napao, odnosno da ga je udario šakom, nakon čega ga je on ubo nožem – kazao je Mehmedbašić za Avaz.

Dodao je da je osumnjičeni K.A. takođe izjavio da ga je Otoman i ranije napadao i četiri puta pokušao silovati, te da je bio jači od njega.