Edvin A. (25) uhapšen je zbog sumnje da je iz ljubomore u subotu ujutru ubio svoju djevojku Sumejju Dedović (25) iz Goražda.

Prema nezvaničnim informacija ubijena djevojka je živjela u Sarajevu, a bila je u ljubavnoj vezi sa Edvinom.

Osim Edvina, priveden je i Damir G. (41) iz Velike Kladuše, a njih dvojica su zajedno živjeli kao podstanari u istoj kući u Sarajevu.

Do sada je u vezi sa ubistvom saslušano više od deset osoba, a uglavnom je riječ o svjedocima.

Prema dosad prikupljenim informacijama, Sumeja, Edvin i Damir bili su zajedno na Ilidži u restoranu “Bosna”, nakon čega su Damira odvezli do kuće, gdje on i Edvin stanuju kao podstanari, dok su Sumejja i Edvin produžili do kafane na Heco pijaci, gdje je bila muzika uživo.

Prema pričama ljudi koji su bili u istoj kafani, kada su došli do tog lokala oni su se ispred posvađali, ali poslije nekoliko trenutaka ušli su unutra i naručili piće.

U neko doba, njih dvoje su izašli ispred objekta i navodno se opet posvađali, da bi se nedugo potom Edvin u kafanu vratio sam. Istovremeno je neko povikao “ubiše djevojku”, nakon čega je nastala panika.

Ubrzo je na mjesto događaja izašla policija koja je blokirala cijelo područje i zadržala sve koji su se zatekli u pomenutoj kafani.

Nedugo nakon toga, inspektori su složili kockice i povezali da je ubistvo počinio Edvin A. koji je uhapšen. Prema prvim informacijama, motiv ubistva je ljubomora.

Na mjestu događaja ostao je i automobil sa kojim su se ubijena djevojka i njen momak dovezli u kafanu.

Inspektori su prilikom uviđaja u potpunosti pretresli i ovaj automobil, kao bi pronašli neki tragove.

Edvin A. je, kako saznajemo, imao dva pištolja, za koje je imao uredno izdate dozvole.

Potjernica zbog droge

Nakon što je policija uhapsila Edina A. zbog ubistva, ubrzo je priveden i njegov cimer Damir G. (41), kojeg su policajci pronašli u kući.

Kod njega je pronađena određena količina narkotika, te je zbog toga obavljen i pretres kuće u kojoj su stanovali. Za njim je, saznajemo, bila raspisana operativna potraga MUP-a Unsko-sanskog kantona zbog narkotika.