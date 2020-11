"Dugo sam bio u zatvoru. Ja sam isprogramiran da ne smem da napadnem službeno lice. To je u mom mentalnom sklopu, takav je program vaspitanja u KPZ. Ne može da mi se stavlja na teret nešto što mi nije u mentalnom sklopu."

Ovim riječima pred Višim sudom u Nišu branio se Igor Stanković (31) iz Niša, koji je optužen da je 2. juna ove godine posjedovao 85,55 grama heroina i da je potom napao policajce koji su ga hapsili, a jednom od njih i da je pokušao da otme pištolj.

Stanković, koji je iz zatvora izašao 7. februara posle izdržanih 11 godina zbog ubistva majke, izjavio je danas da su 85,55 grama heroina koji su kod njega pronađeni bili zalog za novčanu pozajmicu, da se on ne bavi prodajom droge, da nije napao policajce već da je samo pokušao da od njih pobjegne jer navodno nisu imali značke i odbrani se.

On je uhapšen 2. juna ove godine oko 11.15 časova nišavskom keju, a kod njega je nađeno 59,4 grama heroina u jednoj kesi, u jednom paketiću 12,22 grama a u još šest paketića od 2,26 do 2,41 gram tog opijata, kao i 163, 6 grama susptance za uvećanje mase heroina i jedna vagica.

Prema optužnici, nakon što su se trojica policajaca legitimisali i zatražili da stane, on je počeo da bježi. Policajca Ivana Jošanovića koji ga je sustigao optuženi je udario šakom u lice i vrat, bacio ga na zemlju i pokušao da mu otme pištolj koji se nalazio na kaišu. Stanković se tereti da je pištolj uhvatio za rukohvat, ali ga je policajac spriječio u tome. Nakon dva, tri minuta otimanja oko oružja, prema optužnici, Stanković je uperio pištolj u grudi policajca koji je vikao: „pusti oružje, pusti oružje“. Stanković je optužen da je pokušavao da repetira pištolj, a policajac ga je onemogućavao pritiskanjem obarača. Pošto je izvukao šaržer nastavio je da bježi ali su ga druga dvojica policajaca sustigla i uhapsila.

Pretresom njegovog stana pronađeno je 155.000 dinara i oko 1.100 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje droge.

"To je bio zalog za pozajmicu"

Stanković je potvrdio samo da je kod njega nađena droga koju je dobio kao zalog za novčanu pozajmicu, da novac nađen u njegovom stanu nije od prodaje droge već da je to dio para od 15.000 evra koje je dobio 2011. godine u sudskom postupku, o čemu će dostaviti presudu. Te pare, još dok je bio na odluženju kazne, pozajmljivao prijateljima za razne poslove, kao što su kupoprodaja automobila, telefona, iznajmljivanje marketinškog prostora, a da su dijelili zaradu, te da je i sam preprodavao telefone preko oglasa.

Stanković je naveo da mu je drogu dao čovek iz Prokuplja, čiji identitet nije mogao da otkrije zbog bezbjednosti svoje nevjenčane supruge, kao zalog za pozajmicu od 2.000 evra, i da mu je kesu sa opijatom „uvalio“ umjesto obećanog sata „roleks“ vreijdnog 7.000 evra.

- Nisam htio da mu pozajmim pare jer je kasnio sa vraćanjem, ali je bio vrlo uporan. Pet dana prije hapšenja našli smo se iza pumpe. Dao sam mu pare, ali mi nije dao sat već me je pozvao ispod mosta. Tu mi je dao kesu rekavši da vredi 3.000 evra i otišao. Kada sam vidio šta mi je dao samo što me nije strefio infarkt. Pet dana nisam spavao, gledao sam stalno kroz prozor, znao sam da će nešto ovako da se desi, a samo što sam izašao iz zatvora - ispričao je Stanković koji je pred sudsko vijeće sudije Mirka Draškovića doveden sa lisicama na nogama.

On kaže da je odlučio da kesu sa drogom zakopa pored Nišave jer se "ne bavi dilovanjem niti zna nekoga ko to koristi". Kada je izašao iz zgrade vidio je tri čoveka koji „nisu imali značke“.

- Povikali su: „Stani momak da popričamo“. Iz straha sam dao gas, trčao sam kao lud. Jurio me samo jedan mladić, čuo sam da repetira pištolj. Rekao je stoj pucaću. Nije rekao „policija“. Ja ne znam koji je razlog da potežeš pištolj na nenaoružano lice. Pošao sam prema rijeci da bacim kesu znajući da imam nedozvoljene supstance. Policajac me je sapleo i pali smo. Dva puta me je udario pištoljem po glavi. Krv mi je curila u oči i usta. Jedini kontak moj sa njim je bio kada sam mu sklonio ruku i njega sa mojih leđa. Jedini kontakt sa pištoljem imam na tom dugmetu na šaržeru koji je odmah ispao pa sam ga uzeo samo da ne puca u mene - ispričao je on.

"Znam jer sam već pucao"

Na pitanje zamjenika VJT Gorana Bursaća, kako je znao za dugme na šaržeru, Stanković je rekao da mu je to poznato jer je „prethodno djelo izvršio vatrenim oružjem“. Njemu je danas produžen pritvor u kojem će biti do 21. januara 2012. godine, a suđenje se nastavlja u decembru.

"Bije ljude po Prokuplju"

Sudiju Mirka Draškovića interesovalo je zbog čega je čovjeku iz Prokuplja dao pozajmicu ako je znao čime se bavi, Stanković je rako da je bio dosta uporan, ali i da ga je se plašio „jer bije ljude u Prokuplju, to mu je dnevni zadatak“.

Odbrana traži vještačenje droge

Advokat odbrane Miroslav Ristić rekao zatražio je da se utvrdi količina heroina u paketu u kojoem je 59,4 praškaste materije i istakao da je optužnica nejasna jer se navodi čas da je pištolj bio u futroli na kaišu čas uperen u grudi policjaca. On je dodao i još da se eventualno može govoriti o ometanju službenih lica, a nikako o napadu i to u najtežem obliku, tražeći da se iz KPZ dobije i izveštaj o povredama Stankovića na dan hapšenja.

Ubio majku, pa pravio žurku

Kako je “Blic” pisao, Stanković je 15. decembra 2008. godine kada je imao 19 godina na podmukao način usmrtio majku dr Draganu Nikić, profesorku Medicinskog fakulteta u Nišu, a potom u stanu napravio žurku.

Ovaj bizaran zločin, svojevremeno je privukao veliku pažnju javnosti kako zbog godina maloljetnog ubice tako i zbog toga što je motiv praktično ostao neutvrđen. Spekulisalo se sa pričom da ga je isprovociralo to što mu je majka branila da igra video igre, ali je zvanično ostalo neobjašnjeno zašto je 15. decembra 2008. godine oko 6.06 časova, iz pištolja CZ sa prigušivačem koji je posjedovao nelegalno, ispalio jedan hitac majci u lijevu slepoočnicu dok je spavala, na mjestu je usmrtivši.

Tijelo je potom umotao u najlon i ceradu i odnio ga na tavan vikendice na Oblačinskom jezeru, a iz stana iznio njenu odjeću i rasklopio krevet.

Nakon ubistva je u stanu napravio žurku, a rođacima i prijateljima majke je pričao da je ona otputovala u Njemačku na liječenje.

Sudsko vijeće nije prihvatilo odbranu koju je iznio na glavnom pretresu da su mu majku ubili pripadnici crnogorske mafije, već je uzeto u obzir njegovo potpuno priznanje pred policijom i istražnim sudijom, koje je potkrijepljeno dokazima.