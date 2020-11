Osuđen očuh koji je do smrti tukao malu Lunu jer je plakala

Zoran Albić (25) očuh iz Prahova, osuđen je danas u Višem sudu u Zaječaru na 40 godina zatvora jer je zvjerski ubio malu Lunu Firulović (2,5) iz Negotina.

Juče su u ovom sudu iznesene završne riječi, a Albić se sve vrijeme branio da nije ubio Lunu, već da ju je samo šamarao, piše Telegraf.

Kako je ispričao Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić", čiji pravnici zastupaju oštećenu stranu, jučerašnje ročište je bilo veoma potresno.

Naveo je da je njihova zastupnica Maja Atanasković do detalja iznijela kroz šta je djevojčica prošla, dok se Albić branio time da je "nije ubio već da ju je samo šamarao".

"Današnje suđenje mi je veoma teško palo pogotovo što je naša zastupnica iznosila sve činjenice, koje više nego jasno ukazuju da Albić mora biti kažnjen najstrožom mogućom kaznom. Naglasila da je djevojčica dobila više od 50 udaraca, da je samoj djevojčici slomljena nadlaktica, da su vještaci dokazali da joj je kosa bila iščupana, i da ju je besumučno udarao. Svima nama je u sudnici bilo teško slušati to", kazao je Jurić juče za Telegraf.

Dodo je da ono što je optuženi Albić govorio u svojim završnim riječima, pokazalo je da on nema ni trunku griže savjesti.

"Ni u jednom momentu nije spominjao dijete. Sve što je govorio odnosilo se na to da on ne zaslužuje maksimalnu kaznu, jer je on samo šamarao djevojčicu, da nije bilo ništa više od toga i da nije kriv za smrt djeteta. Sve što je iznosio, iznosio je kako bi na bilo koji način opravdao sebe, a ni na koji način nije pokazivao kajanje", priča Jurić.

Jurić dodaje da se Albić veoma drsko ponašao u sudnici, te da je i dobacivao njihovoj zastupnici:

"Dobacivao je da nije istina to što se govori. I on sam je u toku procesa priznao neke stvari a danas je to poricao. Danas je dobacivao da to nije istina".

Na preprošlom ročištu, da podsjetimo, saslušan je vještak Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Vještak je ostala pri svom ranijem nalazu, a to je da Albić u trenutku ovog zločina nije bio neuračunljiv, niti mu je bila smanjena uračunljivost.

Na ročištu prije toga, saslušani su svjedoci – Albićev stric, koji se isto zove i preziva kao on, i bivša Albićeva djevojka Mira B., koja se izjasnila da je i nju tukao.

Optužnica tereti Albića (24) da je u noći između 26. i 27. maja prošle godine brutalno do smrti tukao djevojčicu Lunu (2,5), kćerku svoje nevjenčane supruge Vesne Firulović (24).

Kako se navodi u optužnici, Albić je, pošto se vratio iz grada u porodičnu kuću u Pragovu, razbijao tanjire i bacao stvari po kući, pri čemu je isjekao jagodicu na palcu desne ruke. To je uznemirilo malenu Lunu, pa je dijete počelo da plače. Albić je tražio od djeteta da prestane da plače, međutim, Luna od straha nije mogla. On joj je, kako se navodi u optužnici, dva puta udario šamar. Izbacio je nevjenčanu suprugu i u kući ostao sam sa djetetom.

Na djetetovom tijelu obdukcijom je utvrđeno 39 ozbiljnih i teških povreda.

Vesna Firulović, majka ubijene djevojčice, koja je u početku tvrdila da je Luna pala sa neobezbjeđene terase, pa čak i prikrivala Zorana, u oktobru prošle godine se nagodila sa Višim javnim tužilaštvom u Negotinu na kaznu od osam godina zatvora. To je ujedno i maksimalna kazna za krivično djelo nepružanje pomoći nemoćnom licu, za koje se teretila. Izrečena joj je i mjera zabrane izlaska iz roditeljskog doma i sa nanogicom čeka odlazak na izdržavanje kazne.

Obdukcija, koju su izvršili stručnjaci Zavoda za sudsku medicinu iz Niša, odbacila je mogućnost da je djevojčica pala sa neobezbeđene terase u Ulici 30. septembar u Prahovu u kojoj je živjela mjesec i po sa majkom i Zoranom.

Dijete je imalo višestruke povrede glave i tjemena i prelome nadlaktice.

Kako je utvrđeno tokom istrage, nakon što je djevojčica izdahnula, Albić je pustio Vesnu u kuću. Umjesto da odmah reaguje, ona je ostala da priča sa njim. Razgovor je navodno trajao duže od sata.

Kako su majka i očuh priznali, Albić je nakon tog razgovora preminulu djevojčicu iznio napolje i "stavio pod česmu". Potom su je presvukli, presvukli se i sami, pozvali taksi i odvezli se do Hitne pomoći. Tu su oboje tvrdili da je dijete u četiri sata ujutru, dok su oni spavali, izašla na terasu i pala sa nje.

Isto su tvrdili i pred policijom, koja ih je nakon smrti djeteta privela.

Ipak, već u prvim satima nakon smrti djeteta, sve je ukazivalo da priča nije istinita. Obdukcijom je utvrđeno da je malena Luna tučena do smrti i da povrede koje je zadobila nikako nisu mogle da nastanu od pada sa terase.

Zoran Albić, Lunin očuh, uhapšen je odmah i priznao je da je bio taj koji je ubio dijete. Međutim, on je od početka tvrdio da on nje sam u tome i da je Vesna sama tukala nesrećno dijete. Vesna je to negirala. Ni Tužilaštvo nije uspjelo da skupi dokaze koji bi ukazali na to da je Albić imao saučesnika. Stoga je Vesna optužena za to da je, nakon što je Albić ubio dijete, pokušala da mu pomogne da zataška zločin.

Otac ubijene Lune, koji je i dalje zakonski suprug Vesne Firulović, obratio se Fondaciji "Tijana Jurić" sa molbom da ga zastupaju u postupku protiv njegove žene zbog ubistva njihove kćerke. On je nakon ubistva svog djeteta rekao da je "slutio da bi ovako nešto moglo da se desi", te da je "molio ženu da mu se vrati".

Inače, Vesna je u zatvoru zatrudnila sa zakonskim suprugom. Kako je njen suprug Dragan Purić (32), iz negotinskog sela Slatina, izjavio on će u decembru opet postati otac.