Okružni sud: Milošu Obradovu određen jednomjesečni pritvor

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Milošu Obradovu koji se dovodi u vezu sa ubistvom Damira Ostojića i ubistvo u pokušaju njegove supruge Sandre Jošić.



Sumnjiči se da je u Sarajevu, sa Srećkom Trifkovićem i Stefanom Samardžijom, koji se već nalaze u pritvoru, prošle godine ukrao, skrivao i prevezao vozilo koje je korišćeno u noći likvidacije Ostojića.

Advokat Miloša Obradova za ATV kaže da će uložiti žalbu na mjeru pritvora koju je Sud odredio jer nije direktno osumnjičen za ubistvo.

"On od početka istrage aktivno učestvovao i doprinosi da se otkriju tragovi koji mogu dovesti do rješenja ovog slučaja. Zbog toga mi stvarno smatramo da uopšte nije trebalo da mu se odredi pritvor, a nadalje, njegova uloga i način na koji je povezan sa ovim je potpuno razjašnjen. On ne može ni na koji način biti povezan sa izvršenjem ubistva, sa nanošenjem teških tjelesnih povreda oštećenoj krađom vozila", rekao je Bojan Veselinović, advokat osumnjičenog Miloša Obradova.

Obradova je juče Kantonalna policija, na zahtjev MUP-a Republike Srpske, uhapsila odmah po puštanju iz pritvora u kome je bio zbog sumnje u umiješanost u ubistvo dvojice policajaca u Sarajevu. Odmah je sproveden u Upravu za organizovani i teški kriminalitet. Istraga protiv njega nastavlja se zbog sumnje da je u umiješan u ubistvo policajaca, ali mu je pritvor, za to djelo, ukinut jer više nije bilo zakonskog osnova za produženje. U pritvor će zato zbog slučaja Ostojić.

Republički tužilac predložio je mjeru pritvora, između ostalog, zbog opasnosti od bjekstva, ali i da bi Obradov na slobodi mogao uništiti, falsifikovati ili sakriti tragove bitne za krivični postupak, ali i da bi na slobodi mogao biti stvarna prijetnja po javni red.

Kako ATV saznaje, juče je u Republičkom tužilaštvu u istom predmetu ispitan i Stefan Samardžija. Damir Ostojić ubijen je petog septembra prošle godine. Policija je nekoliko dana nakon zločina u Piskavici nadomak Banjaluke pronašla zapaljeni automobil u kojem je bila i automatska puška. Istragom je utvrđeno da je to vozilo mjesec i po dana prije pronalaska ukradeno u Sarajevu.