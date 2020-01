Oglasio se napadnuti brat ubice iz Splita: Napali su me, ali to neće ništa promijeniti

Mlađi brat Filipa Zavadlava, Stanislav Zavadlav, odlučio je progovoriti za Index jer, kako kaže, želi demantovati dezinformacije koje su se pojavile o njegovoj porodici. Pristao je pričati za Index putem videolinka. Razgovor su dogovorili jutros za popodne, a nekoliko sati kasnije napadnut je, kako kaže, u splitskom autobusu.

Tokom razgovora, s njim je u društvu bila radnica jedne udruženja. Današnji napad se desio, potvrdio je Stanislav.

"Mene su napali misleći da se osvećuju"

"Lako za to što su mene napali, nego što su izgubljena tri života. Mene su napali misleći da se osvećuju i misleći da to može išta promijeniti. A to ne može ništa promijeniti. Ja im nisam ni stigao reći. Oni mene smatraju krivim za sve jer novine pišu kako je on branio brata", kaže Stanislav.

Stanislav Zavadlav kaže da to što se piše nije tačno. Tvrdi da je njegov brat imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom te da su oni iznuđivali novac od njega i da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.

"Iznosili su, imam čak u sms porukama prijetnje i za mene i za moju porodicu. I kad su spominjali mog sina, ja sam razgovarao sa svojim bratom, ali nisam znao da je on tako nešto…", kazivao nam je Stanislav.

"On je rekao da mu se to ne sviđa, pitao je šta ćemo. Ja sam rekao: "Neka, proći će vrijeme". I on u zadnjih, koliko, 20 dana, nije bio psihički stabilan. Nije spavao, nešto ga je tištilo", potreseno je pričao Stanislav, koji je tokom cijelog razgovora ponavljao da mu je žao te da je znao da bi spriječio brata.