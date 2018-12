Određen pritvor Milošu Obradovu: Dovodi se u vezu s ubistvom policajaca

Kantonalni sud Sarajevo odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom Milošu Obradovu, koji se dovodi u vezu s ubistvom policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića u Sarajevu.

Za osumnjičenog Obradova zatraženo je mjesec dana pritvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i prikrivanja dokaza ali i uticaja na svjedoke. Njegov advokat poručuje da odbrani nisu dostavljeni dokazi i da se ne može ni o čemu precizno izjasniti. Nije mu kaže jasno ni iz čega proizilazi osnov sumnje prema njegovom klijentu.

"On ima nesporan alibi za taj period kada je došlo do ubistva, na koji način ga pokušavaju dovesti odnosno pobiti taj alibi meni još uvijek nije jasno, nisam dobio ni jedan dokaz bukvalno nagađam sve što vam govorim", kaže Bojan Veselinović, advokat osumnjičenog Miloša Obradova.

Taj alibi je kako kaže advokat tuča u kojoj je Obrad učestvovao u noći kada su sarajevski policjaci ubijeni. Za to će vjeruje imati i video dokaze na osnovu kojih će biti utvrđeno da Obradov nije mogao da bude na dva mjesta istovremeno.

"Mi smo danas dostavili video zapis, sa benzinske pumpe u neposrednoj blizini njegove kuće kada je on prošao oko 3:57. Pokušaćemo od MUP-a RS PU IS da dobijemo video zapis kada je došlo do tuče u kojoj je Miloš učestvovao da dokažemo da on ni na koji način nije mogao učestvovati", objašnjava Veselinivić.

Sjednica o ovom slučaju u Kantonalnom sudu bila je zatvorena za javnost. Nakon završetka tužioci nisu željeli da daju izjave za medije.

Prema nezvaničnim informacijama, Miloš Obradov se tereti da je sa Srećkom Trifkovićem, koji je već od ranije u pritvoru, i sa licem koje se preziva Lizdek, te još dvije nepoznate osobe, učestvovao u ubistvu sarajevskih policajaca.

Pripadnici SIPE juče su uhapsili Miloša Obradova nakon pretresa stana i drugih prostorija nakon čega je predat u nadležnost MUP-a Kantona Sarajevo. On je i ranije je privođen tokom istrage o ovom slučaju.