Odbrana Srđana Popovića tvrdi da on nije ubio Gorana Đuričkovića u Budvi 2015. godine

Viši sud u Podgorici 11. juna objaviće presudu Banjalučaninu Srđanu Popoviću (28) za ubistvo Gorana Đuričkovića u Budvi, a odbrana tvrdi da su prava optuženog višestruko ugrožena i da nema dokaza da je on počinio to krivično djelo.

Đuričković je likvidiran hicima iz automatske puške 27. oktobra 2015. ispred svog kafića Old fishermans pub na šetalištu u Budvi. Dve godine kasnije, Uprava policije Crne Gore je kao izvršioca označila Popovića, koji je u avgustvu 2017. uhapšen u Austriji zbog trgovine kokainom. Zbog toga je pravosnažno osuđen na osam godina zatvora. Kaznu izdržava u austrijskom zatvoru, a za ubistvo Đuričkovića optužen je u aprilu 2019. i sudi mu se u odsustvu.

Ključni dokaz protiv Banjalučanina su DNK tragovi, otkriveni na tri čaure kalibra 7,62 milimetra i puškarnici zidina Starog grada. Odatle je, prema optužnici, sa udaljenosti od 70 metara pucano na Đuričkovića iz automatske puške "hekler&koh". Ubica je, navodi se, pobjegao vodenim skuterom, koji je 29. oktobra 2015. nađen zapaljen između plaža Trsteno i Ploče u mjestu Platamuni. Septembra 2016. ronioci su pronašli pušku u moru, između rta Platamuni i plaže Mogren dva. Balističkim vještačenjem se poklopila s ispaljenim čaurama.

Došlo se i do svedoka, koji je, deset dana prije zločina, skuter prodao muškarcu koji, kako je rekao, govori naglaskom koji je "kombinacija ekavice, sa srpsko-hrvatskim i primesama bosanskog". Visok oko 180 centimetara, srednje građe, star oko 28-30 godine, s bradom do dva centimetra. Međutim, tokom suđenja svjedoku su prikazane tri fotografije Srđana Popovića, ali ga on nije prepoznao: "Osoba na fotografijama ne liči na osobu kojoj sam prodao skuter".

Advokat iz Banjaluke Dragan Stupar, koji je u timu odbrane, tvrdi da Popović nije ubica i da za to postoje dokazi čije je izvođenje sud odbio, kao što je saslušanje pet svjedoka, koji potvrđuju da je u vrijeme ubistva bio u BiH.

- Sud nije prihvatio nijedan dokaz odbrane, iako su, u pogledu alibija, takve prirode da ih nije smio odbiti jer obaraju optužnicu. To predstavlja bitnu povredu postupka i prava na pravično i fer suđenje garantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima - kaže Stupar.

Smatra da su u istrazi napravljeni ozbiljni propusti koji dovode u sumnju pronađene čaure i tragove. Naime, DNK sa tri čaure je izuzet jednom samoljepljivom trakicom (nađena dva donora DNK, jedan se poklopio s Popovićem).

- Zašto to nije urađeno sa svakom čaurom ponaosob i sterilnim štapićima, već trakicom? Sumnjamo da su to iste čaure. U zapisniku o uviđaju dvije čaure imaju oznaku FNM 83-30 i jedna FNM 5-55, a u službenoj zabilješci FNM 83-30 i FNM 5-75, dok u foto-dokumentaciji brojevi nisu fotografisani. U balističkom nalazu navedena su tri različita broja čaura FNM 83-30, FNM 75-6 i FNM 5-75 - kaže Stupar.

Ističe da DNK sam po sebi nije dokaz, već sredstvo koje je upitno, jer se ne može utvrditi kada i kako je trag ostavljen, ni koliko je star. Napominje da nema dokaza da je Popović tu noć bio u Budvi, ni dokaza koji skuter povezuju s ubistvom.

- Tužilaštvo nije izvelo ključni dokaz u pogledu balističkog vještačenja, a to je smjer pucanja. Odbrana je angažovala eminentne vještake, koji su na osnovu izvještaja s lica mjesta i uviđaja nesporno utvrdili da teza tužilaštva da je pucano sa zidina Starog grada nije tačna. Hici su došli iz pravca mora, što ukazuju oštećena na objektu koja su projektili napravili - ističe Stupar.

Dodaje da su odbijeni i dokazi poput evidencije o prelasku državnih granica što, kako kaže, pokazuje da Popović nije bio u Crnoj Gori, niti se poslije krio, već uredno prelazio granice. Tužilaštvo to smatra irelevantnim uz obrazloženje da kriminalne grupe koriste ilegalne prelaze. Odbijen je predlog za rekonstrukciju i zahtjev za izuzimanje video-nadzora s restorana i hotela iz noći ubistva.

- S obzirom na to da je djelo izvršeno u vrijeme kada je na šetalištu prisutan veliki broj ljudi, nemoguće je da niko nije vidio ubicu da izlazi iz Starog grada. Da bježi s puškom, dugačkom oko metra, do plaže Mogren ili skutera - ističe Stupar.

Naglašava da u dokazima nema ni izjava očevidaca, koji su bili uz Đuričkovića i tijelo izvukli iz mora nakon ubistva.

- Teško mi je zamisliti da na osnovu izvedenih dokaza, sud može doneti i obrazložiti osuđujuću presudu, ceneći ih pojedinačno i u međusobnoj vezi.n

ODBIJEN ZAHTJEV BIH

Dragan Stupar kaže da njegov klijent leži u zatvoru u Austriji nakon što je ta zemlja odbila zahtev Ministarstva pravde BiH za prenos krivičnog gonjenja u matičnu zemlju:

- Bez obrazloženja je odbijen i zahtjev da kaznu izdržava u BiH.

ČETVRTA ŽRTVA U RATU KLANOVA

Goran Đuričković važi za četvrtu žrtvu rata među crnogorskim klanovima, koji je započeo 2014. godine kada je u Španiji nestala velika količina kokaina. Preživio je dva pokušaja likvidacije. U Valensiji je ranjen, a u drugom navratu crnogorska policija je osujetila napad i uhapsila dvije osobe. Zanimljivo da na suđenju Popoviću, oštećena porodica nije tražila krivično gonjenje optuženog, ni odštetu.