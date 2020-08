U noći između subote i nedjelje Nemanja Buha, bratić Ljubiše Buhe Čumeta, povređen je u još uvek nejasnom incidentu na benzinskoj pumpi u Surčinu. Prema prvobitnim informacijama, na njega je pucano, nakon čega je sa povredama glave prebačen u Urgentni centar. Iako je prema saznanjima "Blica" i on sam to rekao policiji, ubrzo je promijenio izjavu i tvrdio da je doživio udes.

Nemanja Buha do sada u javnosti je bio poznat više zbog svog ljubavnog života, nego zbog incidenata ili kršenja zakona, za razliku od ostalih članova porodice koji su istražnim organima poznati od ranije.

Nemanja Buha

Nemanja Buha je bratić Ljubiše Buhe Čumeta, prvog svjedoka saradnika u istoriji srpskog pravosuđa. Njegov otac je Ljubišin rođeni brat.

U žižu javnosti dospio je 2015. godine kada je objavljeno da je u vezi sa pjevačicom Katarinom Grujić. Iako nije davao izjave medijima, jeste se pojavljivao na javnim događajima.

Tokom te veze u medijima se pisalo da Buha ima dvorac u Ostružnici u kojem je par navodno trebalo da živi zajedno. Raskid se dogodio 2017. godine, nakon čega se Nemanja povukao iz javnosti. U novembru 2019. godine postao je otac. Nije poznato da li je imao problema sa zakonom.

Novak Buha

Novak Buha, Nemanjin otac, je stariji brat Ljubiše Buhe Čumeta.

On je bio optužen za iznudu novca jednom surčinskom biznismenu od ljeta 1998. godine do kraja 2002. godine, ali ga je Apelacioni sud u Beogradu 2018. godine pravosnažno oslobodio zbog nedostatka dokaza.

Novak Buha je hapšen u januaru 2019. godine, a kod njega je tada pronađena određena količina marihuane.

Nikola i Boško Buha

Nikola Buha, Nemanjin rođeni brat, kao i Boško, sin Ljubiše Buhe Čumeta, imaju mnogo burniju prošlost. Oni su početkom godine privedeni zbog sumnje da su od A. S. (45) u Surčinu na silu uzeli novac.

Kako je "Blic" pisao, braća Buha su oštećenog A.S. pozvali da izađe ispred kuće, pa ga je jedan iznenada nekim čvrstim predmetom udario u glavu, nakon čega su mu pomogli da se podigne sa zemlje a onda mu iz torbice oduzeli novac u iznosu od 500 evra. Potom su otišli do kola, gdje su oštećenom vratili 200 evra i rekli mu da ćuti, da događaj ne prijavljuje policiji, a onda su napustili lice mjesta. Oštećenom su nestala i lična dokumenta.

U aprilu 2020. godine Boško Buha zaključio je sporazum o priznanju krivice sa Trećim osnovnim tužilaštvom u Beogradu, prema kojem je priznao da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda u u zamjenu za kaznu od deset mjeseci kućnog zatvora.

Godinu dana ranije, Boško Buha bio je na meti istražnih organa zbog sumnje da je u Beogradu automobilom zakačio vozilo, a zatim "kalašnjikovim" prijetio policajcu Stefanu Š. (28).

Kako je "Blic" tada pisao, Boško Buha je na Obilićevom vencu "tojotom" nasilno obišao vozilo policajca i očešao ga. Počeli su da se svađaju, a Stefan Š. je, po svemu sudeći, iznerviran Buhinom bahatošću, istrčao iz svog vozila. Mlađi Buha je dao gas i udario Stefana Š. u nogu. Odvezao se, ali se ubrzo vratio i to ne u "tojoti" već u blindiranom "audiju".

- Istrčao je iz automobila, a u rukama je držao automatsku pušku i počeo da prijeti policajcu, koji ga je upitao: "Šta je, hoćeš da pucaš u policajca?" Sin bivšeg svjedoka-saradnika mrtav hladan je odgovorio: "Pucaću!" Ubrzo je, međutim, spustio pušku i pobjegao - rekao je sagovornik "Blica" upoznat sa slučajem.

Nikola Buha, takođe je privođen i 2017. godine u rutinskoj kontroli u jer kod pronađen pištolj za koji nema dozvolu.

Ljubiša Buha Čume

Ljubiša Buha je bio vođa Surčinskog klana, prvi svjedok saradnik u Srbiji kada je sarađivao sa tužilaštvom u slučajevima protiv pripadnika Zemunskog klana i optuženih za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

"Imam dokaze da su Dušan Spasojević, Legija i Slobodan Pažin kidnapovali Miroslava Miškovića i još pet-šest ljudi i izvršili oko 30 ubistava. Za sve to sam spreman da svjedočim. Odgovorni su i za atentat u Budvi. U atentatu na Ibarskoj magistrali učestvovali su Legija i Bracanović", rekao je Buha za B92 u januaru 2003. godine.

Nekadašnji svjedok saradnik, na osnovu čijeg iskaza je pao i Zemunski klan, bio je na robiji i upravo zbog nekih krivičnih djela za koje ga je prijavila bivša supruga Ivana Tulović tokom brakorazvodne parnice.

Na suđenju 2014. godine Ivana Tulović posvjedočila je da ju je suprug tukao i maltretirao.

"Upao je u stan mojih roditelja, gdje sam pobjegla od njega. Tu je, takođe, nastavio da me maltretira. On me je i davio, prijetio mi ubistvom... Pocijepao mi je kožni korset, a da se nisam uhvatila za gelender, poginula bih. Uzeo je i sve stvari koje mi je dao, kao i ključeve od skupocjenog automobila", rekla je tada u Trećem tužilaštvu pjevačica Ivana Tulović.

Ona je u svom iskazu, koji je davala puna tri sata, potvrdila i da je njen suprug napadao čak i policajce koji su bili u njenoj pratnji.

Ljubiša Buha je krajem 2017. osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora, kao i novčanu kaznu od 180.000 dinara zbog ugrožavanja sigurnosti policajca i pripadnika obezbjeđenja njegove bivše supruge Ivane Tulović Buhe, zatim ometanja istrage i uticanja na svjedoke. Osuđen je i na 16 mjeseci zatvora zbog vrijeđanja zamjenika tužioca tokom suđenja.

Nekoliko godina ranije, 2011, Čume je takođe bio optužen za napad na Tulovićevu, ali je ona tada povukla optužbe i rekla da je “povrede zadobila od vrata od tuš-kabine”. Sud ga je tada oslobodio.

I sa prvom suprugom Ljiljanom, Čume se susretao u sudnici, ne samo zbog razvoda, već zbog optužbi da je ona 2002. godine, po nalogu vođa nekadašnjeg zemunskog klana, u namjeri da ga otruje, sipala mu u piće nepoznatu supstancu. Pre pet godina oslobođena je optužbi da je pokušala da ga ubije, uz obrazloženje da je u Čumetovoj krvi tada nađen samo lijek koji nema tako opasno dejstvo.