Od početka godine 15 samoubistava na području PU Banjaluka

Vijesti o samoubistvu i pokušaju samoubistva danima pune naslovne strane. Od početka godine samo na području koje pokriva banjalučka policijska uprava dogodilo se 15 samoubistava.



Brojka je to za samo četiri mjeseca. Za cijelu prošlu 2020. desilo ih se 47. Češće žrtve su muškarci i to starije životne dobi.

"Dva samoubistava su skokom sa visine, dva iz vatrenog oružja i 11 samoubistava vješanjem, što se tiče starosne strukture takođe su najbrojnija lica preko 60 godina", rekla je Danijela Mučibabić, portparol PU Banjaluka.

Korona je dodatni faktor zbog koga je mentalno zdravlje narušeno, upozoravaju stručnjaci. Socijalna distanca, izolacija pojačavaju stres, depresiju i preosjetljivost. U ljudima se javlja opšta nemoć,demotivacija, nesigurnost, gubitak,vjere i nade. To se mora prepoznati i preduzeti sve da se spriječi najgore. Važno je kažu psiholozi da najbliži to prepoznaju pa razgovorom, psihološkom pomoći i u krajnjoj liniji i medikamentima vratiti im raspoloženje, jer samoubice to ne žele da postanu.

"Ono što je povezanost u današnjem vremenu kao otežavajući faktor je ova izolacija, distanca, sve mjere koje su poduzete radi nužne zaštite tjelesnog zdravlja one imaju negativne refleksije jer je uskarćena ta komunaktivnost, bilo verbalna, bilo neverbalna ili emocionalna", istakao je Aleksandar Milić, psiholog.

Javnost je posebno potresla informacija da su se tri samoubistva u posljednje vrijeme desila u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj. Iz UKC-a ranije su saopštili da su preduzeli i tehničke mjere da se ovakve tragedije spriječe. Podsjećaju i da covid pacijenti ali i osoblje imaju psihološku pomoć.