Očuhu koji je neprimjereno dodirivao pastorku (12) prijeti pet godina robije

Kragujevčanin L. R. (64) uhapšen je zbog sumnje da je neprimjereno dodirivao maloljetnu pastorku (12), a ukoliko se dokaže da su te sumnje tačne, prijeti mu kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.



Ko zna koliko bi nesrećno dijete trpjelo zlostavljanje da neko od djevojčicinih rođaka nije prijavio muža njene majke, 64-godišnjeg L. R. Odmah je uhapšen i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.

Krivičnu prijavu protiv njega podnijela je PU Kragujevac, a sumnjiči se da je djevojčicu neprimjereno dodirivao. Kako je rečeno za Blic iz tužilaštva, ukoliko se dokaže da je L. R. zaista činio takve gnusnosti djevojčici, mogao bi biti osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Inače, pojedini beogradski mediji prenijeli su ranije da se za slučaj saznalo pošto je djevojčica odlučila da otvori dušu u sastavu koji je dobila kao domaći zadatak. Direktor Školske uprave Goran Joksimović objasnio je da je odmah sazvao hitan sastanak direktora svih osnovnih i srednjih škola u Šumadiji. Ispostavilo se da niko od njih nije upoznat sa slučajem.

Komšije i poznanici porodice ispričali su za Kurir da uhapšeni godinama živi sa majkom djevojčice.

"I on i djevojčicina mama su prije ovog imali druge brakove. On sa prvom ženom ima više odrasle djece, a ona dvanaestogodišnjakinju, a u međuvremenu su i zajedno dobili dijete. Osumnjičeni, navodno, nije u kontaktu sa djecom iz prvog braka jer ih je, kako su to oni pričali, tokom zajedničkog života često tukao. Ta djeca ne žele ni da čuju za njega, a za hapšenje kažu da ih ne iznenađuje", kaže poznanik i dodaje:

"On je težak čovjek, ima lošu narav, ali je izuzetno inteligentan".