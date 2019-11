U Opštinskom sudu Sarajevo počelo je suđenje Kenanu F. (39) iz Sarajeva zbog bludnih radnji nad djetetom.

On je nakon potvrđivanja optužnice negirao krivicu za krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Prema navodima iz optužnice, Kenan F., koji ranije nije osuđivan, tereti se da je od 2012. do 2015. godine u jednom sarajevskom naselju seksualno uznemiravao svog pastorka, koji je tada imao osam godina.

Tada je bio u vanbračnoj zajednici s dječakovom majkom, s kojom je u međuvremenu dobio i sina. Prema navodima iz prijave dječakove majke, Kenan je u večernjim satima, dok su ostali spavali, odlazio kod pastorka i legao u njegov krevet.

Optužen je da je potom skidao sebi i dječaku donji veš. Nakon toga je dirao djetetov polni organ i prislanjao svoj polni organ uz analni otvor dječaka. Dječak se iz straha pravio da spava, prenosi Avaz.

Kenan je pastorka zlostavljao tri godine, nakon čega je dječak sve ispričao majčinoj rođaki, navodeći da se zbog svega htio i ubiti. Rođaka je nakon toga ispričala dječakovoj majci. Osmogodišnjak je majci rekao da ga je bilo stid da joj o tome priča, ali da zbog svega nije ipak imao namjeru izvršiti samoubistvo.

Kenan F. se kaznije razveo od majke 8- godišnjaka te se oženio u Njemačkoj gdje ima porodicu.

On je negirao da je zlostavljao svog pastorka. Suprotno majčinoj prijavi, Kenan je istakao da je ona zlostavljala dječaka i da je pomenuta optužnica ustvari njena osveta, jer je on zasnovao porodicu u Njemačkoj. U svoju odbranu rekao je da on ima svoje troje djece te da bi neko od njih sigurno reagovao da ih je seksualno maltretirao.

Suđenje je zatvoreno za javnost.

Kenana F. u septembru su uhapsili pripadnici Granične policije BiH na osnovu raspisane potrage. U pritvoru je proveo 30 dana, a potom je uz mjere zabrane pušten da se brani sa slobode. Kako je pod mjerama zabrane, to je u BiH došla i njegova porodica iz Njemačke.