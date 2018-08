Očekuju uskoro podizanje optužnice protiv Atifa Dudakovića

“Optužnica protiv Atifa Dudakovića, bivšeg generala i komandanta Petog korpusa Armije RBiH terbalo bi da bude podignuta za manje od mjesec dana” - nadaju se u Centru za istraživanje rata Republike Srpske.

Milorad Kojić, direktor Centra tvrdi da Sud BiH ne može osporiti 8.000 stranica sa dokazima za zločin protiv čovječnosti nad Srbima u Krajini, koje je dostavio bh. tužiocu. Ubraja tu i video-zapise koji svjedoče o brojnim egzekucijama. Zbog toga očekuje i izricanje najstrože kazne.

"Izvršeno je ubistvo na preko 350 lica, a na čitavom tom području preko 700 Srba je ubijeno i stradalo od pripadnika Petog korpusa, kojim je komandovao Atif Dudaković. Dakle, ovaj predmet sigurno ide u sudski proces i ja kažem da očekujem 100 % osuđujuću presudu i to na dugotrajnu kaznu zatvora", rekao je Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestaih lica Republike Srpske.

Takva kazna Dudakoviću davno je trebalo da bude i izrečena, ali za to nema nade ukoliko bh-pravosuđu nastave da diskriminišu Srbe – poručio je to danas predsjednik Repubike Srpske. Za Dudakovićevo procesuiranje, vlasti Srpske se bore od 2006. godine, kada je Milorad Dodik sa tadašnjim predsjednikom Draganom Čavićem podnio prijavu, a prije tri godine Tužilaštvu je podnesena i dopuna Izvještaja. To što je Dudakoviću u najvećem predmetu bh. pravosuđa nakon 12 godina istrage ukinuta i mjera pritvora, dovoljno govori o pristrasnosti Suda BiH – kaže Dodik.

"Ja ne vjerujem u Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. To su imaginacije. Te institucije su napravljene da sude srpskom narodu, a ne Bošnjacima zločincima, kakav je Atif Dudaković i mi smo to vidjeli i kroz izvještaj sramni od strane Vlade dat prije nekoliko godina i sad ove sedmice koja dolazi, mi želimo to da popravimo", Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

"Očekujem da za sve one koji su krivi i za koje postoje jasni dokazi i gdje su stvari jasno evidentirane, da se protiv njih vode adekvatni sudski postupci i da se pravda nađe za sve one koji su bili žrtve takvih zločina", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Sud i Tužilaštvo BiH danas bez odgovora. Mnogo rječitiji nije ni Asim Crnalić, advokat Atifa Dudakovića. Nije želio mnogo da govori o dokazima koje je Republika Srpska dostavila protiv Dudakovića.

"Od branitelja ne možete čuti da se očekuje optužba, ja ne očekujem optužbu, jer bi to bilo neprimjereno da kažem. Znam da optužba nije potvrđena, da li je poslata Sudu ili nije, to ne znam", rekao je Asim Crnalić, advokat Atifa Dudakovića.

Pripadnici SIPA Atifa Dudakovića, sa još 12 osumnjičenih za zločine u Akciji Sana 95. , uhapsili su u aprilu ove godine. Sud BiH je već 29. aprila odbio prijedlog Tužilaštva BiH da osumnjičenima odredi jednomjesečni pritvor zbog opasnosti da bi na slobodi mogli uticati na svjedoke, i izrekao im mjere zabrane.

Dudaković se sumnjiči i za zločine počinjene nad civilnim stanovništvom na području Autonomne Pokrajine Zapadne Bosne.

U dokumentaciji koju je Centar dostavio Tužilaštvu navodi se da je najstarija žrtva imala 99 godina, a najmlađa tek 9. godina