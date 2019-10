Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je danas da je zatražio od Policijske uprave Istočno Sarajevo da javnosti predoči sva zvanična saznanja o slučaju prijetećih SMS poruka koje je dobijao i saopšti u kojoj je fazi njihovo rasvjetljavanje.

– Od Policijske uprave insistiram da se otkrije počinilac i da kažu kod kog postupajućeg tužioca se nalazi predmet. Lica koja su to počinila su identifikovana, a ja tražim i da se otkrije njihov identitet – rekao je Jugović na konferenciji za novinare.

On ističe da će, bez obzira da li će biti osnova da se pokrene krivična prijava, pokrenuti privatnu tužbu protiv tih lica, jer postoji osnovana sumnja da su se neka od njih nalazila na listi SDS za odbornike.

On kaže da je prethodne dvije godine bio izložen prijetećim porukama i da su policijski službenici, shodno svojoj procjeni, u određenom periodu pružali zaštitu njemu i njegovoj porodici.

– S obzirom da se opozicioni `politički majstori`, koji nisu kompetentni niti imaju uvid u zvanična saznanja, sada trude da mene i druge koji su bili izloženi prijetnjama predstave kao manipulatora koji je, tobož, sam sebi prijetio, od Policijske uprave Istočno Sarajevo i nadležnog tužilaštva očekujem da bez odlaganja javno saopšte relevantne činjenice o cijelom slučaju – rekao je Jugović.

On ističe da građani Pala nisu zaboravili ni kome je prijećeno, ni čijim političkim predstavnicima su paljena vozila, te izrazio uvjerenje da će to uskoro zvanično objelodaniti oni koji su za to nadležni.