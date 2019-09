Očajan otac radnika koji je preminuo od povreda: Moj sin (28) je pao u komu i isti dan dobio otkaz

Zgrožen sam i slomljen! Pa šta je trebalo, da radi dok se bori za život kako bi sačuvao posao, kaže Pavle Kosovac, čiji je sin Marko (28) stradao kao radnik po ugovoru za JKP „Čistoća“ u Kraljevu.

"Moj sin je 9. septembra teško povrijeđen na poslu i pao je u komu. Istog dana, dok je bio u bolnici, dobio je otkaz. Poslije 13 dana je preminuo. Šokiran sam ovom nehumanom odlukom JKP „Čistoća“ u Kraljevu i tužiću ih".

Ovako za Kurir priča Pavle Kosovac iz Kraljeva, čiji je sin Marko (28) stradao dok je radio po ugovoru o privremeno-povremenim (PP) poslovima za JKP „Čistoća“.

Nedopustiv čin

Nesrećni mladić je za ovo preduzeće radio od maja i trebalo da je da ostane do kraja septembra. Međutim, 9. septembra, dok je na poslu prikupljao pokošenu travu u gradskom parku, skliznuo je s prikolice traktora i zadobio teške povrede glave. Prebačen je u bolnicu u Kraljevu, a odatle je u nesvjesnom stanju prevezen u Klinički centar u Kragujevcu. Do 22. septembra bio je u komi, nakon čega je preminuo.

Njegov otac Pavle tvrdi mu je sin istog dana dobio otkaz.

"Devetog je povređen na radu, istog dana, dok je bio u bolnici, uručili su mu otkaz. Zgrožen sam i slomljen! Pa šta je trebalo, da radi dok je u komi kako ne bi dobio otkaz? Angažovao sam advokata i tužiću poslodavca", iskren je ogorčeni otac. On je dodao da ga do mladićeve sahrane niko iz ovog preduzeća nije pozvao da pita da li mu je potrebna pomoć, iako su upoznati s teškom materijalnom situacijom njega i njegove supruge. Kako navodi, žive teško i Marko ih je sa svojom platom od 22.000 dinara izdržavao.

Direktor ovog javnog komunalnog preduzeća Ivan Bogojević izjavio je da je „samo slijedio propise uz dogovor s Nacionalnom službom zapošljavanja i tako odlučio da prekine radni odnos s mladićem jer, kako u zakonu piše, radnici pod PP ugovorom nemaju pravo na bolovanje“. Ipak, da je ovakav čin nedopustiv, kaže za Kurir advokat Dragana Dinić Jotić:

Opravdano odsustvo

"Bez obzira na to što je bio zaposlen pod PP ugovorom, ukoliko je zadobio povredu na radu, poslodavci su znali za to i nije trebalo da mu uruče otkaz. Ugovor koji važi do 30. septembra ne treba tako naglo prekidati, posebno ne ukoliko je odsustvo opravdano. Roditelji mogu da traže materijalnu naknadu, koja bi obuhvatila troškove liječenja, sahranu i pretrpljeni duševni bol. S dokazom da je povreda nastala na radu mogu tužiti poslodavca, samo je bitno utvrditi da povreda nije nastala njegovom krivicom, jer u tom slučaju poslodavac ne odgovara za nastale posljedice", objasnila je Jotićeva.

Pročitajte još:

Braća koja su batinama ubila Martina pretukla još dva tinejdžera

Dunja Ilić: Laknulo mi je kad se otac ubio, osjećam se oslobođeno

Mirjana bacila bebu u kontejner, patila od postporođajne depresije