Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova FBiH, rekao je jutros u nastavku suđenja Osmanu Mehmedagiću, direktoru OBA-e, i Muhamedu Pekiću, zaposlenom u ovoj agenciji, da je Obavještajna služba BiH privatizovana i da radi za interese političke partije SDA.

Čampara, svjedok Tužilaštva BiH u predmetu u kojem se Mehmedagiću sudi za zloupotrebu položaja kazao je „da nije normalno da direktor OBA-e učestvuje u kadrovskoj politici SDA“, ukazavši na veze optuženog s rukovodstvom ove stranke.

Čampara je u Sudu potvrdio da ga je njegova savjetnica Mirela Bubalo upoznala s informacijom da su joj dva zaposlena u OBA-i predali anonimne krivične prijave protiv direktora Mehmedagića.

Krivične prijave

Sam svjedok potvrdio je da je na adresu FMUP-a došla anonimna krivične prijave koje je on zatim, proslijedio u nadležnost Federalnoj upravi policije (FUP).

Kako je rekao, svako ima pravo da podnese krivičnu prijavu te da je tačno da je poručio preko svoje savjetnice Bubalo, Amini Ohranović da se ne sekira jer nije uradila ništa nezakonito.

- Nezakonite stvari su uradili oni koji su zloupotrijebili položaj i dali da se objave izuzeti snimci iz Pošte na portalu Istaga.ba. – kazao je Čampara.

Svjedok Čampara je rekao da je objavljivanjem identiteta savjetnice Bubalo i njene diskreditacije u medijima bio cilj da se dođe do njega jer je javno govorio o aferama koje potresaju stranku, zloupotrebama direktora OBA-e..., Kako kaže, mislilo se da je on to podnio.

- Ne znam zašto je podnošenje krivične prijave udar na državu. Svako ima pravo da je podnese - rekao je Čampara.

Zloupotreba položaja

- Ne krijem se iza bilo kakvih prijava, niti je tačno da sam strani špijun. Ko god je šta radio neka utvrde institucije, ali želim ukažem javno na nezakonite radnje koje su urađene objavljivanjem snimaka na pojedinim portalima – rekao je Čampara.

Ispričao je i da je svako ko je bio s njim u kontaktu sataniziran i da je to najbolje na svojoj kožio osjetio njegov prijatelj iz SIPA-e Adis Drnda, koji je postao odmah predmet bezbjednosnih provjera.

Znam isto da slali onog Kalimera, koje su zaposili u OBA-u da me slika po kafanama - dodao je on.

Takođe, ispričao je zanimljiv detalj za komesera policije MUP-a KS, Nusreta Selimovića, a tiče se anonimne prijave protiv direktora Mehmedagića, koja je došla i na ovu adresu.

- Komesar Nusret Selimović me je pozvao i rekao da ga je zvao direktor Mehmedagić i da mu je rekao da znaju ko je predao tu anonimnu prijavu. Rekao mi je da bio ljut na njega što je prijavu poslao Tužilaštvu BiH, a ne Tužilaštvu KS - naveo je Čampara.

U Sudu BiH jutros su saslušani zaposleni u OBA-i Ibrahim Međedović i savjetnica Čampare Mirela Bubalo, koja je izjavila da je podnijela krivičnu prijavu protiv optuženog Mehmedagića i novinara Avde Avdića, kako je rekla zbog, zloupotrebe položaja.

- Nakon objave snimka u medijima gdje se tvrdilo da sam to ja izložena sam javnom linču, suprug mi je ostao bez posla. Zbog toga sam podnijela krivičnu prijavu protiv Mehmedagića i novinara Avdića. Osim toga, ja sam koleteralna šteta u odnosima između Mehmedagića i Čampare.

Rekla je da ju je Čampara upozorio da bi se moglo svašta desiti, s obzirom na njegov politički status u SDA i sukoba s direktorom OBA-e, ali da nije očekivala ovakve napade.

