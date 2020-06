Novi detalji užasa Srbiji: Gluvonijemog dječaka (9) napilo, pa silovalo više osoba?

Dječak (9) iz Sremskih Karlovaca, koji je, kako se sumnja, silovan u noći između subote i nedjelje na žurci, već šest dana se nalazi u bolnici zbog povreda koje je zadobio, piše Kurir.

Njegovo stanje je dobro i zasad ostaje u bolnici, rečeno je u zdravstvenoj ustanovi.

Sumnja se da je mališana, koji je gluvonijem, seksualno zlostavljalo više osoba na proslavi na koju je otišao sa svojim rođakom.

- Kako sam čula, jedan od rođaka ga je poveo sa sobom na neku žurku. Priča se da su tamo bili samo muškarci i da su navodno dali djetetu da pije alkohol i da su ga dobro napili i onda se iživljavali nad njim. Izgleda da je njega više njih napastvovalo - kaže mještanka, koja poznaje porodicu dječaka.

Slučaj užasnog zlostavljanja maloljetnika otkrila je njegova majka.

- U nedjelju ujutru rođak ga je doveo kući sa te žurke. On je odmah legao da spava. Dugo nije ustajao, iako je bio budan u krevetu. Majku je to zabrinulo i pitala ga je šta mu je, a on joj je odgovorio da ga jako boli stomak. Žena ga je odmah odvela kod ljekara. Doktori su tokom pregleda ostali zaprepašćeni, pošto je utvrđeno da je dijete silovano i da je tom prilikom zadobilo ozbiljne povrede - objašnjava izvor.

Mještani Sremskih Karlovaca veoma su se uznemirili zbog ovog, kako kažu, nezapamćenog događaja.

Istraga u toku

- Strašno! Ne mogu da vjerujem šta se sve događa. Dječak je gluvonijem i živi u bijedi, a sada ga je i ova nesreća zadesila. Pa taj koji je to uradio, ne znam kako može da živi. Grozota jedna. Vidim da policija i danas obavlja razgovore i privode neke mladiće. Vjerujem da će policija riješiti ovo i uhapsiti odgovorne - kaže mještanka.

Za počiniocem ovog krivičnog djela ili više njih policija intenzivno traga.

- Obavljeni su razgovori sa više osoba, vrše se neophodna vještačenja i preduzimaju sve druge mjere i radnje za utvrđivanje činjenica i okolnosti nemilog događaja - kaže izvor.

Otac tuče majku, ali žive zajedno

Kako piše ovaj dnevni list, dječak živi sa majkom, koja ima još djece, i ocem koji je nedavno izašao iz zatvora zbog nasilja u porodici.

- Oni su jako siromašni. Otac stalno maltretira majku, zbog čega je bio dvije godine iza rešetaka, ali kada je izašao na slobodu opet im se vratio i sada je tu sa njima - kaže poznanica porodice.

(Telegraf)