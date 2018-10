Novi detalji istrage o brutalnom ubistvu Bojana Milovanovića

Bojan Milovanović (29) iz Kozarske Dubice ležao je na asfaltu onesviješten, jer ga je napadač udario dizalicom u glavu. Potom mu je ubica zario šrafciger u vrat i glavu. Ubrzo zatim Bojan je podlegao.

Pokazuju to najnoviji rezultati istrage, nakon što je Dubičanin u četvrtak oko 3.15 brutalno ubijen u centru Banjaluke, poslije čega su uhapšeni Goran Bilčar (27) iz Trna, opština Laktaši, i njegov vršnjak, Banjalučanin Marko Mihajlović.

Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka policija je u petak dostavila izvještaj protiv Bilčara, koji je osumnjičen za ubistvo, i Mihajlovića, kojeg terete za učestvovanje u tuči.

Dosadašnja istraga pokazuje da je Milovanović prvo pretučen, a kada je pao, Bilčar je, kako ga terete, klekao na njega i dokrajčio ga šrafcigerom.

"Obračun, koji je okončan smrću Milovanovića, počeo je kada su se dvije grupe mladića srele ispred pekare u Ulici Nikole Pašića. U jednoj grupi bilo je pet mladih Dubičana, uključujući Bojana, a u drugoj su bila trojica lokalnih momaka, odnosno Bilčar, Mihajlović i još jedan momak, koji je prije tuče otišao kući", ističe sagovornik Nezavisnih novina.

Prema njegovim riječima, grupe su se sporječkale kada je jedan od lokalnih mladića dobacio Dubičanima zbog pjesme.

"Baš kao što je to objavljeno u medijima, Dubičani su pjevali, a on ih je upitao da li su muzičari. Nedugo zatim došlo je do svađe", pojašnjava naš izvor.

Dubičani su onda otišli, ali se situacija nije smirila.

"Iako se isprva vjerovalo da je do novog obračuna došlo nakon sačekuše, najvjerovatnije su se zapravo Dubičani, koji su otišli FIAT-om, ne poznajući taj dio grada, ponovo pojavili u ulici u kojoj je došlo do svađe, a onda su ih ugledali Bilčar i Mihajlović. Mladići iz Trna i Banjaluke potom su BMW-om sustigli FIAT, a nakon toga su mu popriječili put kod parka Kupusište", pojašnjava sagovornik upućen u istragu.

Kako dodaje, došlo je do tuče na ulici, u kojoj je najgore prošao Milovanović.

"Bilčar je, kako pokazuje istraga, iz prtljažnika izvadio dizalicu te ga pogodio u glavu. Milovanović je pao, a Bilčar mu je nakon toga zario šrafciger u glavu i vrat", kaže izvor.

Osumnjičeni Bilčar i Mihajlović u petak su sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

"Nakon ispitivanja osumnjičenih lica, a u nastavku istrage, tužilac će odlučiti o stavljanju prijedloga za određivanje pritvora", rekli su iz Tužilaštva.