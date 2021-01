Nova saznanja ubistva kod Laktaša - Ispumpavali bunar da pronađu tijelo

Bogdan Vajukić iz Laktaša uhapšen je zbog sumnje da je u selu Koljani kod Laktaša ubio Rajka Veselića (76) čije je tijelo bacio u bunar, dok je D. P. iz Prnjavora uhapšen zbog pomaganja u zločinu.

Zločin je otkriven nakon što je Veselićeva kćerka policiji prijavila nestanak oca. Kako saznaje "Avaz", ona je navela da joj se otac duže vrijeme nije javljao na telefon. To ju je zabrinulo, jer je on živio sam u kući, pa je otišla u selo da vidi šta se s njim dešava.

Vrata provaljena

- Oca nije zatekla u kući. Međutim, uočila je da su vrata od šupe provaljena, dok su ulazna vrata kuće bila otvorena i nedostajale su određene stvari. Prijavila je očev nestanak i pokrenuta je opširna istraga - kaže izvor blizak istrazi.

Policija je pokrenula potragu za nestalim i provjeravali su sve informacije do kojih su došli na terenu. Radom na terenu došlo se do određenih saznanja i provjeravane su sve prijave krađa od prethodnih dana. Ispostavilo se da je jedan domaćin iz okoline dan ranije prijavio Vajukića za provalu, a radi se o bezbjednosno interesantoj osobi koja se s Veselićem dobro poznavala. To se pokazalo kao dobar trag. Operativnim radom policija je prikupila određene dokaze i Vajukić je ubrzo uhapšen, da bi tokom ispitivanja priznao da je Veselića bacio u bunar.

Ispumpavali bunar

- Nažalost, ta informacija se ispostavila tačnom. Policija je potom ispumpavala bunar i ubrzo su pronašli tijelo ubijenog Veselića. Izvršen je uviđaj i po nalogu tužilaštva tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu RS radi obudkcije i utvrđivanja tačnog uzroka smrti - kaže dobro upućeni izvor.

On pojašnjava da se na slučaju intezivno radi, te da se određeni detalji i okolnosti zločina još ispituju i provjeravaju. Utvrđuje se kakva je bila uloga pomagača u zločinu, te da li je u cijeli slučaj još neko bio umiješan. Utvrđuje se i da li je Veselić eventualno zatekao lopove u provali ili je motiv ubistva bilo nešto drugo.

Osumnjičen za teško ubistvo

Danijela Mučibabić, portparol PU Banja Luka, potvrdila je da je uhapšen B. V. iz Laktaša zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, dok je zbog pomaganja uhapšen D. P. iz Prnjavora.

- Policiji je juče u 10 sati prijavljen nestanak R. V. Policijski službenici PU Banja Luka i Žandarmerija upućeni na lice mjesta i pomogli u pronalasku tijela R. V. Kriminalistička obrada je u toku - rekla je Mučibabić.