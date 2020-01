Nišlija (70) proganjao djevojku (20) godinu dana, tražio intiman odnos i prijetio smrću

Osnovni sud u Nišu izrekao je mjeru bezbjednosti obaveznog čuvanja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici Siniši V. (70) iz sela Krušce jer je progonio djevojku (20). On je svoju žrtvu pratio skoro godinu dana i tražio od nje seksualne odnose prijeteći joj da će je ubiti. Kako je ustanovljeno da je neuračunljiv usljed dugogodišnjeg alkoholizma, starac je upućen na psihijatrijsko liječenje.

Kako je utvrđeno tokom postupka za izricanje mjere bezbjednosti, Siniša je od septembra 2017. do avgusta 2018. godine dolazio u kafić u Nišu u kojem je djevojka radila kao konobarica i maltretirao je.

- On me je svakodnevno čekao ispred kafića, prijetio mi je, tvrdio je da ima nož, da će me ubiti. Govorio je da će na mene baciti bombu, nudio mi je novac za seks i to pred gostima kafića. Nisam htjela da ga prijavim, nadala sam da će prestati, a odlučila sam da se obratim policiji kada je došao kod mojih roditelja i pokušao da sa njima uspostavi prijateljske odnose. Tada sam shvatila da neće prestati i pozvala sam policiju – kazala je pred sudom žrtva proganjanja.

Ona je istakla da sa starcem nikada nije bila u vezi.

- Uporno sam mu govorila da mi se ne približava, da me ostavi na miru, ali je on nastavio da me proganja – rekla je dvadesetogodišnjakinja.